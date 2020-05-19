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Премьер Бельгии проехала через "коридор презрения и позора" из медиков

19 мая 2020, 04:55  •  96 • В мире
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес проехала через "коридор презрения и позора" из медиков во время визита в одну из ведущих клиник страны. Такими действиями врачи продемонстрировали неприятие того, как власти королевства относятся к сектору здравоохранения на фоне распространения коронавируса.
Медперсонал одной из ведущих бельгийских клиник "Сен-Пьер" выстроился в "коридор презрения и позора", встречая лидера государства Софи Вильмес. Кадры этой акции показал местный телеканал RTBF.
Медики встали по обе стороны дороги, по которой следовал кортеж премьер-министра, и по мере его приближения к больнице разворачивались к автомобилям спинами.
Всего в акции участвовали около 120 врачей и других медицинских сотрудников. Своим жестом они демонстрировали неприятие того, как власти королевства относятся к медикам и сектору здравоохранения в целом на фоне распространения коронавируса.
Член местного профсоюза врачей Дирк ван Овертвельдт заметил, что работники сферы требуют дополнительных пособий и увеличения зарплат.
Также медики осудили правительство за принятие указа об обязательном введении сверхурочной работы для медсотрудников при появлении соответствующей острой необходимости.
Наши врачи и медсёстры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение, - подчеркнул ван Овертвельдт.

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