Премьер Бельгии проехала через "коридор презрения и позора" из медиков

Медперсонал одной из ведущих бельгийских клиник "Сен-Пьер" выстроился в "коридор презрения и позора", встречая лидера государства Софи Вильмес. Кадры этой акции показал местный телеканал RTBF.

Медики встали по обе стороны дороги, по которой следовал кортеж премьер-министра, и по мере его приближения к больнице разворачивались к автомобилям спинами.

Всего в акции участвовали около 120 врачей и других медицинских сотрудников. Своим жестом они демонстрировали неприятие того, как власти королевства относятся к медикам и сектору здравоохранения в целом на фоне распространения коронавируса.

Член местного профсоюза врачей Дирк ван Овертвельдт заметил, что работники сферы требуют дополнительных пособий и увеличения зарплат.

Также медики осудили правительство за принятие указа об обязательном введении сверхурочной работы для медсотрудников при появлении соответствующей острой необходимости.