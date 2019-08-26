Премьер Беларуси пообещал в ближайшее время обнародовать программу по интеграции с Россией

Сергей Румас: Политических вопросов не будет, только экономика

Правительство Беларуси планирует уже 27 августа представить президенту страны Александру Лукашенко проект программы интеграции с Российской Федерацией. Если президент страны программу одобрит, то в ближайшее время правительства двух стран смогут её парафировать.

«Мы во вторник уже внесём главе государства проект этой программы для его одобрения для того, чтобы уже в начале сентября премьер-министры парафировали эту программу действий. А уже после этого правительства двух стран опубликуют программу для того, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета»,

– рассказал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

При этом Румас ещё раз подчеркнул, что проект программы интеграции вообще не содержит политических вопросов, в ней заложен принцип «две страны – один рынок» и речь идёт исключительно об экономике. После того, как будет принята программа, будут разработаны 28 дорожных карт по различным секторам экономики, а предприятия двух стран на общем рынке начнут работать на равных условиях. Премьер-министр отметил, что под равными условиями подразумеваются одинаковые цены для всех предприятий на энергоносители, одинаковые налоги и требования.

«Это тот набор инструментов, который позволит получить белорусским предприятиям равный доступ на российский рынок. Ну, и, естественно, это дорога с двусторонним движением – российские предприятия без дополнительных барьеров смогут присутствовать на белорусском рынке», – объяснил глава правительства Беларуси.

Однако в самой Белоруссии есть сомневающиеся, которые считают этот проект недостижимой идиллией.

«Если такая идиллия и возможна, то вряд ли скоро. Действительно, с какой стати Москва вдруг резко изменит подход и так расщедрится, что станет давать Беларуси газ по ценам Смоленской области, чему ранее упорно противилась?», – не хочет верить премьеру политический обозреватель Александр Класковский.

А эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич уверен, что «идея унификации экономической политики плохо сочетается с идеей диверсификации внешнеэкономических связей, которую Лукашенко поставил в качестве стратегической».

«Да и кто будет подстраиваться под кого? Понятно, что Беларуси придётся подстраиваться под Россию», – недоволен эксперт.

Между тем работа белорусско-российской рабочей группы по интеграции продолжается. По поручению Александра Лукашенко в её работе принимают участие и представители Постоянного комитета Союзного государства.

На прошедшей неделе глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился с государственным секретарём Союзного государства Григорием Рапотой.

«На встрече были обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, а также деятельность Постоянного комитета Союзного государства», – говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.