Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Главная / Политика

Премьер Австралии назвал причины отказа от оборонного контракта с Францией

02 ноября 2021, 11:10  •  92 • Политика
Фото: US Navy / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Моррисон ответил на обвинения Макрона
Скандал вокруг военного союза AUKUS набирает обороты. Между премьер-министром Австралии и президентом Франции развернулась жесткая полемика из-за срыва оборонного контракта на строительства подводных лодок. Канберра фактически отказалась от сотрудничества с Парижем после подписания договора с Вашингтоном и Лондоном. Скотту Моррисону теперь приходится объясняться за свое решение.
Премьер Австралии ответил на обвинения французского лидера Эммануэля Макрона, который во время саммита G20 обрушился с резкой критикой в адрес своего коллеги. В то же время хозяин Елисейского дворца даже не заикнулся о роли США и Великобритании в этом конфликте.
Моррисон назвал причины, из-за которых Австралии пришлось отказаться от услуг французской компании Naval Group. Политика не устроили многочисленные задержки в ходе строительства подводных лодок. Премьер Австралии также подчеркнул, что стоимость оборонного заказа росла из-за многочисленных проблем, которые имел контракт. По его словам, продолжи Канберра и Париж сотрудничество, первая субмарина была бы спущена на воду ближе к 2038 году.
Напомним, появление альянса AUKUS вызвало негативную реакцию в Поднебесной. Китайские аналитики отметили, что Россия сможет наказать США за втягивание Австралии в военный союз.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





92
Источник
Похожие новости
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите в Глазго
02 ноября 2021, 01:15
Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО нет шансов в Чёрном море
02 ноября 2021, 07:05
Politico показало стянутую к "границе Украины" танковую элиту России. Но промахнулось
02 ноября 2021, 01:15
"Бомба" в основании ЕС: Политолог Безпалько назвал то, что уничтожит Евросоюз
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал ро...
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите...
02 ноября 2021, 01:15
Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО ...
02 ноября 2021, 07:05
Politico показало стянутую к "границе Украины" танковую элиту России. Но пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 октября 2021, 09:00
"Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
27 октября 2021, 21:35
Путин велел "Газпрому" увеличить поставки газа в Европу, но с одним условием
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
01 ноября 2021, 19:25
Украинские силовики массово дезертируют в Донбассе. Пропаганда обманула
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.