Премьер Австралии назвал причины отказа от оборонного контракта с Францией

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Моррисон ответил на обвинения Макрона

Скандал вокруг военного союза AUKUS набирает обороты. Между премьер-министром Австралии и президентом Франции развернулась жесткая полемика из-за срыва оборонного контракта на строительства подводных лодок. Канберра фактически отказалась от сотрудничества с Парижем после подписания договора с Вашингтоном и Лондоном. Скотту Моррисону теперь приходится объясняться за свое решение.

Премьер Австралии ответил на обвинения французского лидера Эммануэля Макрона, который во время саммита G20 обрушился с резкой критикой в адрес своего коллеги. В то же время хозяин Елисейского дворца даже не заикнулся о роли США и Великобритании в этом конфликте.

Моррисон назвал причины, из-за которых Австралии пришлось отказаться от услуг французской компании Naval Group. Политика не устроили многочисленные задержки в ходе строительства подводных лодок. Премьер Австралии также подчеркнул, что стоимость оборонного заказа росла из-за многочисленных проблем, которые имел контракт. По его словам, продолжи Канберра и Париж сотрудничество, первая субмарина была бы спущена на воду ближе к 2038 году.

Напомним, появление альянса AUKUS вызвало негативную реакцию в Поднебесной. Китайские аналитики отметили, что Россия сможет наказать США за втягивание Австралии в военный союз.