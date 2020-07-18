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Премьер Армении рассказал, кто подстрекает Азербайджан на атаки

18 июля 2020, 18:00  •  117 • Политика
Пашинян заявил Мишустину о подстрекательстве третьей страны к обострению между Азербайджаном и Арменией. "Неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении… Это нужно ещё понять, кто, в чём и зачем заинтересован", - подытожил армянский премьер.
Третья сторона подстрекает Азербайджан к атакам на Армению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным.
Двусторонние переговоры Мишустина и Пашиняна состоялись после заседания межправительственного совета стран Евразийского экономического союза в Минске. Одной из главных тем встречи стала эскалация конфликта между Баку и Ереваном.
Пашинян отметил, что ему "неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении". Премьер не исключил, что в деле замешана третья сторона, которая пытается стравить Армению и Азербайджан.
"Это нужно ещё понять, кто, в чём и зачем заинтересован", - подчеркнул Пашинян на встрече с Мишустиным.
Напомним, что эскалация началась 12 июля с инцидента на армяно-азербайджанской границе. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале стрельбы, в результате которой погибли военные с обеих сторон. По мнению политолога Амаяка Ованнисяна, снижения напряжённости ждать не стоит. Азербайджан так и не отказался от воинствующей риторики и нарушает свои обязательства перед ОБСЕ, передаёт слова эксперта Nation News.

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