Премьер Армении рассказал, кто подстрекает Азербайджан на атаки

Третья сторона подстрекает Азербайджан к атакам на Армению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Двусторонние переговоры Мишустина и Пашиняна состоялись после заседания межправительственного совета стран Евразийского экономического союза в Минске. Одной из главных тем встречи стала эскалация конфликта между Баку и Ереваном.

Пашинян отметил, что ему "неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении". Премьер не исключил, что в деле замешана третья сторона, которая пытается стравить Армению и Азербайджан.

"Это нужно ещё понять, кто, в чём и зачем заинтересован", - подчеркнул Пашинян на встрече с Мишустиным.

Напомним, что эскалация началась 12 июля с инцидента на армяно-азербайджанской границе. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале стрельбы, в результате которой погибли военные с обеих сторон. По мнению политолога Амаяка Ованнисяна, снижения напряжённости ждать не стоит. Азербайджан так и не отказался от воинствующей риторики и нарушает свои обязательства перед ОБСЕ, передаёт слова эксперта Nation News.