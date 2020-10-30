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Премьер Армении предложил ввести в Карабах миротворцев из России
30 октября 2020, 10:25 • 183 • Политика
В Ереване озвучили оптимальное решение конфликта
В Нагорный Карабах нужно ввести российских миротворцев. С таким предложением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Такой шаг устроит все стороны конфликта, добавил он. И назвал это оптимальным решением.
Но есть и проблема, отметил глава армянского правительства в интервью The Daily Telegraph. По его словам, одобрить ввод миротворцев из РФ должен и Азербайджан.
Не обошел вниманием Пашинян и другой вопрос. Он полагает, что Европа тоже могла бы приложить для прекращения конфликта в сопрном регионе – в первую очередь, повлиять на то, чтобы Турция не помогала Баку.
На прошлой неделе о вводе миротворцев Нагорный Карабах говорил и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Он заявил, что так в регионе можно было бы добиться прекращения огня, напоминает телеканал "360".
Ранее с введением в Нагорный Карабах согласились и в Азербайджане. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, добавив, что это должно произойти на их условиях, однако не назвал, на каких именно.
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