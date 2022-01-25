Премьер Армении Пашинян попросил Путина рассказать ему о переговорах с США по гарантиям от НАТО

Премьер-министр Армении Никола Пашинян стал инициатором телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Рассказываем, о чём поговорили политики двух государств.

Прежде всего, Путин и Пашинян обсудили практические аспекты определения границы между Арменией и Азербайджаном после военного конфликта в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны отметили целесообразность дальнейшей работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). Именно эта организация занимается поиском мирных путей решения азербайджано-армянского кризиса.

По просьбе Пашиняна Путин также в общих чертах рассказал о процессе переговоров с Соединёнными Штатами их союзниками по НАТО относительно гарантий безопасности для России. Напомним, что речь идёт о нерасширении Альянса на восток, прежде всего, на Украину и в Грузию.