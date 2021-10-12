Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Главная / Политика

Премьер Армении на встрече с Путиным напомнил о частоте визитов в Кремль

12 октября 2021, 18:45  •  50 • Политика
Премьер Армении прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.
В Кремле начались переговоры премьера Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Они тепло приветствовали друг друга перед рабочим обсуждением. Как отметил армянский политик, это уже четвертая встреча за год. Он отметил, что стратегические союзнические отношения с Россией важны для Еревана. Кроме того, добавил он, нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным.
Глава России в свою очередь указал, что с премьером Армении они поддерживают постоянный контакт по телефону, а личные встречи всегда проходят продуктивно.
Он надеется, что так будет и на этот раз.
Владимир Путин предложил Пашиняну отобедать и в неформальной обстановке обсудить ряд вопросов, в частности, предстоящий саммит СНГ.
Кроме того, на встрече политиков будут обсуждаться "основные вопросы взаимодействия, в том числе урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





50
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
12 октября 2021, 07:40
"Зачем это показывать?!": Вечеринка Зеленского вызвала волну гнева среди украинцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
10 октября 2021, 04:55
Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.