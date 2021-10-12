Премьер Армении на встрече с Путиным напомнил о частоте визитов в Кремль

Премьер Армении прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

В Кремле начались переговоры премьера Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Они тепло приветствовали друг друга перед рабочим обсуждением. Как отметил армянский политик, это уже четвертая встреча за год. Он отметил, что стратегические союзнические отношения с Россией важны для Еревана. Кроме того, добавил он, нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным.

Глава России в свою очередь указал, что с премьером Армении они поддерживают постоянный контакт по телефону, а личные встречи всегда проходят продуктивно.

Он надеется, что так будет и на этот раз.

Владимир Путин предложил Пашиняну отобедать и в неформальной обстановке обсудить ряд вопросов, в частности, предстоящий саммит СНГ.

Кроме того, на встрече политиков будут обсуждаться "основные вопросы взаимодействия, в том числе урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе".