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Премьер Армении на встрече с Путиным напомнил о частоте визитов в Кремль
12 октября 2021, 18:45 • 50 • Политика
Премьер Армении прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.
В Кремле начались переговоры премьера Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Они тепло приветствовали друг друга перед рабочим обсуждением. Как отметил армянский политик, это уже четвертая встреча за год. Он отметил, что стратегические союзнические отношения с Россией важны для Еревана. Кроме того, добавил он, нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным.
Глава России в свою очередь указал, что с премьером Армении они поддерживают постоянный контакт по телефону, а личные встречи всегда проходят продуктивно.
Он надеется, что так будет и на этот раз.
Владимир Путин предложил Пашиняну отобедать и в неформальной обстановке обсудить ряд вопросов, в частности, предстоящий саммит СНГ.
Кроме того, на встрече политиков будут обсуждаться "основные вопросы взаимодействия, в том числе урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе".
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