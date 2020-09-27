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Премьер Армении: Баку объявил войну армянскому народу
27 сентября 2020, 18:35 • 144 • Политика
Политик обратился к соотечественникам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью из-за ситуации на границе с Азербайджаном. По словам чиновника, конфликт может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.
Пашинян также заметил, что Баку объявил войну армянам. Он также добавил, что его народ достойно ответит противнику. Премьер-министр Армении подчеркнул, что столкновения идут с успехом, а оппонент несет потери. Пашинян предупредил, что Турция не должна вмешаться в ситуацию, иначе станет лишь хуже для всего Южного Кавказа и сопредельных регионов.
Трансляция выступления шла на странице премьер-министра в "Фейсбук".
Также стало известно, что в Армении начался мобилизационный призыв военнослужащих запаса до 55 лет, передает телеграм-канал "Раньше Всех. Ну почти".
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев также сообщил об успешной операции и о нанесении большого урона Армении, передает интернет-ресурс Haqqin.az.
При этом в Минобороны Азербайджана призвали противника сложить оружие в населенном пункте Агдаре, чтобы гарнизон выжил, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Обострение конфликта в районе непризнанной республики Нагорный Карабах началось утром 27 сентября. Армения заявила об уничтожении техники Азербайджана, а позже и показала эти моменты на видео. В Армении объявлено военное положение, как и в Нагорном Карабахе.
При этом политолог в комментарии "Утро.ру" рассказал, что ситуация накалилась из-за провокации третьей стороны.
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