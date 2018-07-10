Прелюдия к «сделке века»: что обсудят Нетаньяху и Аббас на встречах с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас прибудут с визитами в Москву 11 и 13 июля. В планах обоих ближневосточных политиков — переговоры с президентом России Владимиром Путиным и посещение матчей ЧМ-2018. Ожидается, что на повестке дня будут как вопросы палестино-израильского урегулирования, так и ситуация в Сирии, а также будущее ядерной сделки с Ираном. По мнению экспертов, встречи в Москве помогут российскому лидеру уточнить свои переговорные позиции перед саммитом с Дональдом Трампом. Каких результатов стоит ждать от визитов, выяснял RT.

11 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибывает с рабочим визитом в Москву. Это уже третий его приезд в Россию с начала года. В столице глава израильского кабмина проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На повестке — обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование палестино-израильских отношений.

«Не исключено, что основной темой будет палестино-израильский диалог, — отметил в интервью RT доцент РГГУ Сергей Серёгичев. — А именно так называемая большая сделка Трампа, в соответствии с которой будет создано государство Палестина, но с пониженным суверенитетом. Если мы согласимся на эти условия, то шансы на её заключение значительно вырастут».

Сейчас детали плана Трампа для Палестины и Израиля неизвестны даже их ближайшему соседу — Иордании. Об этом 4 июля в Москве во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил его иорданский коллега Айман ас-Сафади.

«Официально ещё идёт процесс выработки, отшлифовки этого плана, — заявил в беседе с RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. — Учитывая то значение, которое Трамп придаёт палестино-израильскому урегулированию, говоря о «сделке века», это будет одним из пунктов его переговоров с Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. Поэтому нам, конечно, нужно знать позицию как Израиля, так и Палестины».

По словам Серёгичева, главная цель России — «убедиться, что этот вариант «большой сделки» не взорвёт Ближний Восток».

Как пишет колумнист Bloomberg Зев Чафетс, премьер-министр Израиля, в свою очередь, может предложить посреднические услуги российскому лидеру, чтобы тот добился уступок от Соединённых Штатов по интересующим Москву направлениям.

«Нетаньяху умеет лоббировать Трампа как никто другой — это видно на примере нового посольства США в Иерусалиме», — подчёркивает журналист.

«Нетаньяху — ценный источник информации, американцы по многим вопросам держат его в курсе», — отмечает Серёгичев важность переговоров с израильским премьер-министром для встречи Путина и Трампа.

Сирийский вопрос



Путин и Нетаньяху не оставят без внимания и ситуацию в Сирии, прогнозируют эксперты. На юге страны продолжается наступление сирийской армии при поддержке российских ВКС. Это беспокоит Тель-Авив, который привёл в состояние повышенной боевой готовности свои подразделения на оккупированных Голанских высотах.

«В ходе встречи я разъясню два основополагающих принципа политики Израиля: во-первых, мы не потерпим военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии, во-вторых, мы потребуем от Сирии, а также сирийской армии строго соблюдать соглашение о разделении сил от 1974 года», — приводит ТАСС заявление Нетаньяху, сделанное в преддверии его поездки в Москву.

Израильские военные на границе Израиля и Сирии, Голанские высоты

Reuters

© Ronen Zvulun

Серёгичев отмечает, что по вопросу Сирии Израиль очень волнует то, что на Голанских высотах могут базироваться силы иранского Корпуса стражей исламской революции.

В свою очередь, Матузов полагает, что бояться Израилю нечего. По словам эксперта, это подтверждает и позиция США, отказавшихся недавно поддерживать боевиков Южной Сирии.

«События на юге Сирии свидетельствуют, что и Россия, и США, и Иордания, и Израиль договорились о рамках урегулирования», — считает политолог.

В то же время, по его словам, перед встречей с Трампом, в ходе которой будет обсуждаться и сирийское урегулирование, России важно «сверить часы» с Израилем.

Ещё одна тема для обсуждения на переговорах Путина и Нетаньяху, которая, по словам экспертов, будет затронута и на саммите в Хельсинки, — ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана.

Напомним, 6 июля в Вене главы МИД России, Ирана, Китая, Германии, Франции и Великобритании обсудили варианты сохранения подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 8 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из этого договора и введении ограничительных мер против Тегерана.

Тель-Авив и Вашингтон выступают за выход и других стран из соглашения и введение максимально жёстких санкций против исламской республики, которую обвиняют в финансировании терроризма и нарушении СВПД. Однако, по словам Матузова, маловероятно, что Россия согласится с израильскими претензиями в адрес Ирана.

«Иран — крупная региональная держава, и мы не можем пренебрегать нашими двусторонними связями в угоду чьим-либо интересам, в том числе израильским», — подчеркнул эксперт.

11 июля в российской столице состоится второй матч полуфинала чемпионата мира по футболу, и израильский премьер, возможно, посетит спортивное мероприятие. Ранее сообщалось, что Кремль приглашал Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса на финальный матч чемпионата, который состоится 15 июля в Москве. Однако израильский политик решил приехать в РФ раньше.

Заговор или разговор?

Визит Махмуда Аббаса в Москву намечен на 13 июля. Обратно палестинский президент вернётся через три дня. Как сообщал посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль, Аббас выражал готовность встретиться с Биньямином Нетаньяху в Москве.

«По всей видимости, речь шла о реализации нашего давнего предложения к израильтянам и палестинцам — встретиться на московской площадке и возобновить диалог», — отметил Матузов.

Сейчас, однако, вместо Нетаньяху компанию Владимиру Путину и Махмуду Аббасу на финальном матче мирового футбольного первенства может составить другой ближневосточный правитель. Как заявило посольство Катара в Москве, эмир Тамим бин Хамад Аль Тани намеревается встретиться с российским лидером и посетить финал ЧМ—2018.

По мнению экспертов, вопросом особого интереса как для Аббаса, так и для Аль Тани может быть роль палестинского движения ХАМАС, в финансировании которого катарские фонды играют не последнюю роль. В частности, речь идёт о судьбе правительства национального единства, о создании которого как партия Аббаса — ФАТХ, так и оппозиционная ей ХАМАС за прошедший год заявляли не один раз.

По мнению Серёгичева, эта же тема может обсуждаться и во время встречи Путина с Нетаньяху.

«Не исключаю, что могут затронуть в том числе ХАМАС. Израиль готов признать право ХАМАС на существование, но при одном единственном условии — палестинское движение должно дерадикализироваться», — утверждает политолог.

Сейчас ХАМАС позиционирует себя как главную силу новой интифады, начавшейся после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.

Протесты на границе сектора Газа и Израиля

Reuters

© Ibraheem Abu Mustafa

Ранее в Москве уже побывали представители ХАМАС. Делегация политической силы, контролирующей сектор Газа, посетила 25 июня Москву и провела консультации с представителями МИД России. Обсуждался мирный процесс и, в частности, попытки США предложить свой вариант выхода из палестино-израильского противостояния.

В июне советник и зять президента Соединённых Штатов Джаред Кушнер посетил ряд ближневосточных стран, в том числе Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию, Катар и Израиль, обсуждая вопросы палестино-израильского урегулирования. Палестинская сторона, однако, отказалась от встречи с ним, мотивируя это тем, что ранее Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенёс в этот город американское посольство. Сам Кушнер в интервью палестинской газете «Аль-Кудс» заявил тогда, что «не уверен» в способности палестинского лидера сесть за стол переговоров.

«По всей вероятности, израильтяне надеются, что Путин уговорит Аббаса, — считает Серёгичев. — Либо он вскакивает в последний вагон «большой сделки», либо его оставляют за бортом».

Однако, по мнению Матузова, этот подход ошибочен.

«Такого рода соглашения, когда Трамп и Нетаньяху собираются вдвоём решать арабо-израильский конфликт, похожи скорее на заговор, а никак не на разговор. Эти планы обречены на провал, если не будут согласованы как с самими палестинцами, так и с арабскими странами», — отмечает эксперт.

«Настоящий победитель»

Между тем президенты Израиля и Палестины, а также эмир Катара — не единственные мировые лидеры, решившие посетить Россию во время чемпионата мира по футболу. Так, за прошедший с момента старта ЧМ месяц в России побывали президенты Южной Кореи, Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Южной Осетии, Узбекистана, Азербайджана, Португалии, Сенегала, Боливии, Ливана, Руанды, Парагвая, Хорватии, Швейцарии, а также премьер-министр Армении и король Испании.

Президент России Владимир Путин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на торжественной церемонии открытия ЧМ по футболу на стадионе «Лужники»

© Алексей Никольский / РИА Новости

Важные переговоры с российским президентом в этот период провели наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и формальный глава КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам. Церемонию открытия ЧМ посетил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Владимир Путин — настоящий победитель чемпионата мира, — отмечает на сайте телекомпании CNNжурналист Натан Ходж. — На геополитическом фронте российский лидер увенчает чемпионат встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 16 июля в Хельсинки, на следующий день после финала».

В свою очередь Вячеслав Матузов считает, что для многих глав государств, особенно ближневосточных, футбол — лишь повод провести консультации с российским лидером.

«Ездили они к нам и до Кубка мира. Интерес в арабском мире к позиции России растёт. Россия продемонстрировала на Ближнем Востоке стойкую и принципиальную позицию, основанную на уважении международного права. Это главный принцип, вызывающий в целом уважение в арабском мире», — подчёркивает эксперт.

По его словам, важно и то, что Москва готова принимать во внимание точки зрения государств региона.

«Россия выходит на разговор с Трампом после детальных и углублённых консультаций с руководством стран Ближнего Востока», — подвёл итог политолог.