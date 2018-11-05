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«Прекратить кафкианское преследование»: черногорские депутаты просят Путина о помощи

05 ноября 2018, 10:09  •  28 • Политика
Депутаты парламента Черногории оппозиционеры Андрия Мандич и Милан Кнежевич обнародовали открытое письмо на имя президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также ряда других европейских политиков.
Депутаты парламента Черногории Андрия Мандич и Милан Кнежевич обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Кроме того, в числе адресатов несколько европейских политиков. Депутаты жалуются на действия властей Черногории, говоря, что те ограничили их свободу перемещения.
Мандич и Кнежевич являются членами Демократического фронта, оппонирующего действующим властям. Они полагают, что их преследование спровоцировано «политическими мотивами». Отмечено, что в стране проходят судебные процессы, где депутаты выступают фигурантами. В результате они были лишены дипломатических паспортов. В общей сложности проведены 110 процессов, а паспорта, как говорится в письме, изъяли «из-за существования реальной опасности бегства и укрывательства». Депутаты не согласны с подобной трактовкой властей.
«Мы просим вас своим авторитетом великих государств и организаций, которые вы представляете, прекратить кафкианское преследование лично нас и политического союза, который мы представляем, и помочь этой маленькой стране защитить основные демократические принципы», - говорится в письме.
Добавим, кроме Путина и Макрона, депутаты надеются на помощь президента Сербии Александра Вучича, а также председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, главы Европарламента Антонио Таяни и председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели. Выбор адресатов черногорские оппозиционеры объяснили тем, что именно в указанных странах и организациях они проводили последние рабочие встречи с 27 июля по 30 октября 2018 года. В остальное время до и после этого периода загранпаспортов они были лишены.
Мандич и Кнежевич проходят по делу о попытке государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года. Процесс по этому делу начался в июле 2017 года и продолжается до сих пор. Действительно, неоднократно обсуждалось, что процессы могут носить политический характер.

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