Выражая свою «обеспокоенность» законом об иностранных агентах, Госдеп США вмешивается во внутренние дела России. Такую точку зрения выразили в посольстве РФ в Вашингтоне, призвав прекратить эту практику. Также дипломаты напомнили о деле Марии Бутиной, которую в Штатах обвинили в работе иноагентом без регистрации и приговорили к реальному сроку. Ранее представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что новый документ якобы «может быть использован для подавления независимых голосов». Однако в России подчёркивают, что нормы были разработаны в соответствии со стандартами ОБСЕ и являются реакцией на действия США. Эксперты убеждены, что американская сторона в этом случае руководствуется политическими мотивами, а не реальным беспокойством за права человека. В Госдуме отметили, что Вашингтон активно использует политику двойных стандартов, стремясь обеспечить своё влияние на другие государства.

В российском посольстве в Вашингтоне назвали вмешательством во внутренние дела страны реакцию Госдепартамента США на закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц. Такие поправки были в конце ноября одобрены Госдумой и Советом Федерации.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России. Между прочим, после дела Марии Бутиной ни один гражданин России в США не может чувствовать себя в безопасности и наслаждаться правом на «свободу слова», — говорится в Twitter российского диппредставительства.

Stop interfering in @Russia’s internal affairs. BTW since Maria Butina’s case no Russian citizen can feel safe in the US and enjoy “freedom of expression” https://t.co/kNsFIBW4fB — Russia in USA Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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