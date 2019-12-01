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«Прекратите вмешиваться во внутренние дела»: в России ответили на «обеспокоенность» Госдепа законом об иноагентах

01 декабря 2019, 13:24  •  228 • В России
Выражая свою «обеспокоенность» законом об иностранных агентах, Госдеп США вмешивается во внутренние дела России. Такую точку зрения выразили в посольстве РФ в Вашингтоне, призвав прекратить эту практику. Также дипломаты напомнили о деле Марии Бутиной, которую в Штатах обвинили в работе иноагентом без регистрации и приговорили к реальному сроку. Ранее представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что новый документ якобы «может быть использован для подавления независимых голосов». Однако в России подчёркивают, что нормы были разработаны в соответствии со стандартами ОБСЕ и являются реакцией на действия США. Эксперты убеждены, что американская сторона в этом случае руководствуется политическими мотивами, а не реальным беспокойством за права человека. В Госдуме отметили, что Вашингтон активно использует политику двойных стандартов, стремясь обеспечить своё влияние на другие государства.
 
РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

В российском посольстве в Вашингтоне назвали вмешательством во внутренние дела страны реакцию Госдепартамента США на закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц. Такие поправки были в конце ноября одобрены Госдумой и Советом Федерации.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России. Между прочим, после дела Марии Бутиной ни один гражданин России в США не может чувствовать себя в безопасности и наслаждаться правом на «свободу слова», — говорится в Twitter российского диппредставительства.

Stop interfering in @Russia’s internal affairs. BTW since Maria Butina’s case no Russian citizen can feel safe in the US and enjoy “freedom of expression” https://t.co/kNsFIBW4fB

— Russia in USA

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