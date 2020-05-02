«Прекратите карантин»: почему в США не утихают протесты против ограничительных мер во время эпидемии COVID-19

Вооружённые жители штата Мичиган заняли здание местного капитолия в знак протеста против ограничительных мер, введённых властями штата. Участники демонстрации считают, что самоизоляция нарушает их гражданские права. За отмену ограничений выступили также некоторые бизнесмены из Силиконовой долины. Тот факт, что в США не спадает волна протестов, несмотря на рост числа инфицированных, эксперты объяснили резким падением доходов населения и значительной разницей в социально-экономическом положении штатов. Тем не менее аналитики полагают, что Белый дом будет придерживаться ранее намеченной линии на постепенное снятие ограничений, поскольку текущая ситуация негативно влияет на главный предвыборный козырь Дональда Трампа — экономический рост.

В штате Мичиган прошла демонстрация против продления ограничительных санитарных мер из-за эпидемии коронавируса. Её участники заняли здание капитолия штата в знак несогласия с решением губернатора Гретхен Уитмер о пролонгации режима чрезвычайной ситуации на 28 дней, несмотря на что местные парламентарии в обеих палатах проголосовали против.

Отмечается, что значительное количество участников акции были вооружены — ряд американских СМИ описывали протест как «вооружённый штурм».

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #milegpic.twitter.com/voOZpPYWOs — Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

«Прямо над нами стоят мужчины с винтовками и кричат на нас. Некоторые из моих коллег, имеющие пуленепробиваемые жилеты, надели их. Никогда я ещё не ценила наших парламентских приставов больше, чем сегодня», — написала в своём Twitter сенатор-демократ Дэйна Полеханки.

Протестующие открыто демонстрировали оружие и самодельные плакаты с надписями «Прекратите карантин!», «Нет работы — нет свободы!», «Вздёрнуть тиранов!».

Отметим, что это далеко не первая акция протеста против ограничительных мер в Мичигане. Так, 16 апреля тысячи жителей штата собрались у местного капитолия, многие прибыли на автомобилях. Демонстранты выражали несогласие с введёнными мерами, которые они сочли слишком жёсткими, и потребовали от властей разрешения вернуться к работе.

Однако та акция не была стихийной: в роли организатора выступила Консервативная коалиция Мичигана, поддерживающая Республиканскую партию США.

Дональд Трамп тогда также встал на сторону протестующих, 17 апреля написав в своём Twitter: «Освободите Мичиган!»

Практически одновременно похожие акции прошли в Кентукки и Юте, а также в Огайо и Северной Каролине.

В свою очередь, нынешний протест был также организован консервативной группой «Объединение Мичигана за свободу», а само мероприятие получило название «Марш американских патриотов».

Protest moves inside Michigan Capitol. Crowd attempts to get onto Hoise floor. Lots of Michigan State Police and House sergeants at arms blocking door. pic.twitter.com/4FNQpimP4W — Rod Meloni (@RodMeloni) April 30, 2020

Ряд аналитиков объясняют усиление протестных настроений тем, что в США консервативная повестка нередко пересекается с праворадикальными и различными конспирологическими взглядами на мир и в итоге принимает подобные формы.

«Эти люди считают, что коронавирус и меры по борьбе с ним — правительственный заговор, с которым необходимо бороться. Кроме того, они сторонники владения оружием, Второй поправки, поэтому их действия выливаются в такие парадоксальные истории», — пояснил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

Он также добавил, что участники подобных акций имеют право на общественные собрания с оружием.

«Это достаточно стандартная ситуация для США, она повторялась неоднократно, но не всегда дело доходило до захвата административных зданий. Скорее всего, будут правовые последствия этой ситуации, найдут виновных и осудят их», — полагает Асафов.

От Мичигана до Калифорнии

Ситуацию, сложившуюся в Мичигане, эксперты во многом объясняют внутренними социально-экономическими проблемами штата. По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Мичиган нельзя назвать процветающим регионом. Теперь же проблемы обострились ещё больше из-за ограничительных мер, считает аналитик.

«Самоизоляция наносит удар по доходам населения, мелким предпринимателям, поэтому те граждане, которые не согласны с решениями местных властей об ограничительных мерах, бунтуют», — пояснил Рогулёв.

С его точки зрения, основная часть протестующих — это граждане с консервативными и республиканскими взглядами.

«Консерваторы борются за свободу предпринимательства, свободу распоряжаться своей собственной судьбой, поэтому сложившуюся ситуацию воспринимают острее. В каждом штате своя ситуация с коронавирусом и экономикой. Более благополучные в экономическом плане штаты переживают легче эту ситуацию, а такие, как Мичиган, Висконсин, которые находятся в депрессии, на порядок острее», — добавил политолог.

Однако против ограничительных мер выступают не только республиканцы из штатов Среднего Запада. Недовольство режимом самоизоляции и ограничениями на работу выразил и известный миллиардер и изобретатель Илон Маск.

Глава компаний Tesla и Space X в ходе видеоконференции охарактеризовал нынешнее положение дел как ущемляющее права человека.

Миллиардер и изобретатель Илон Маск

Reuters

© Steve Nesius

«Откровенно говоря, я бы назвал принудительное заточение людей в их собственных домах нарушением конституционных прав. Это ужасное попрание свободы и не то, для чего люди приезжают в Америку или работают на её благо. Это просто возмутительно», — приводит его слова издание Business Insider.

Кроме того, Маск активно поддерживал единомышленников из Силиконовой долины, распространяя их заявления в соцсетях. Согласие с его точкой зрения выразили инвестор и член совета директоров Facebook Марк Андриссен, инвестор Uber Джейсон Калаканис и инвестор Росс Гербер.

Впрочем, эксперты отмечают, что таким образом миллиардеры из высокотехнологичных компаний скорее преследуют собственные бизнес-интересы, чем действительно беспокоятся об ущемлённых в правах американцах. Так, тот же Илон Маск открыто выражал недовольство ограничительными мерами, негативно повлиявшими на его завод Tesla в Калифорнии.

При этом, как заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, слишком быстрое снятие ограничений может привести к появлениям новых очагов болезни.

«Прямой электоральный ущерб»

Идея отменить ограничительные меры в скором будущем, которую лоббирует Белый дом, не вызывает понимания и у высших чинов американского Минздрава. 29 апреля, когда в Соединённых Штатах число случаев заражения COVID-19 превысило один миллион, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса «неизбежна».

«Я практически убеждён, что эпидемия повторится. Вирус отличается высокой степенью трансмиссии и уже распространился по всему миру», — приводит слова Фаучи издание The Hill.

Протестующие у Капитолия штата Мичиган

AFP

© Jeff Kowalsky

Главный эпидемиолог США добавил, что параллельно со снятием ограничительных мер должен расти объём тестирования на заболевание и наличие антител и необходимо изолировать всех, кто контактировал с новыми выявленными заболевшими.

«Если к тому времени мы примем все необходимые меры для решения этой проблемы, мы сможем перенести вторую волну достаточно хорошо. Но если мы не справимся, нам предстоит тяжёлая осень и тяжёлая зима», — подчеркнул Фаучи.

При этом эксперты констатируют, что несмотря на предостережения врачей и экспертов, ограничительные меры весьма негативно влияют на позиции Дональда Трампа и его администрации.

«Трамп как бизнесмен понимает, какими последствиями грозит затягивание этого периода — ведь чем дольше продолжается этот кризис, тем глубже будет экономическое падение. За последние месяцы ВВП упал на 4%, колоссально выросла безработица. Несомненно, эта ситуация может перерасти в экономический кризис. Трамп пытался вести свою кампанию на основе успешной экономической политики, но теперь его база фактически уходит у него из-под ног», — пояснил Юрий Рогулёв.

По прогнозу Александра Асафова, Трамп сделает всё возможное, чтобы «открыть экономику США», даже несмотря на предостережения о второй волне эпидемии.

«Для Трампа важнейшая проблема, которая может нанести прямой электоральный ущерб, — это безработица. Она сегодня колоссальная, и как с ней бороться, кроме вливания денег в экономику, не очень понятно. Трамп заявляет, что пик пройден, атакует ВОЗ для того, чтобы оправдать свои действия, доказав, что его меры эффективные, а людей умирает не так много, хотя это лукавство», — пояснил Асафов.

По его словам, рост национальной экономики для Трампа — это важное доказательство эффективности его деятельности и шанс укрепить свою предвыборную позицию.

«Несомненно, основные козыри Трампа — экономика и борьба с иммиграцией, поэтому даже во время пандемии он будет придерживаться этих линий, чтобы одержать победу на выборах», — заключил эксперт.