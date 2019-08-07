Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский, узнав о гибели сразу четырех военнослужащих ВСУ, сделал весьма неожиданный шаг: позвонил в Кремль и попросил Владимира Путина повлиять на ополченцев, чтобы те, мол, прекратили убийства.

"Срочно ему позвонил", - рассказал Зеленский.

В Кремле подтвердили: из офиса президента Украины действительно был звонок. И разговор шел о Донбассе. Кроме того, здесь указали на то, о чем умолчал Зеленский: во время телефонного разговора президент России дал своему украинскому коллеге вполне четкий посыл, как именно остановить кровавую бойню в Донбассе.

О чем говорили Москва и Киев

В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что в настоящее время для деэскалации необходимо как минимум исключить все обстрелы населенных пунктов украинскими боевиками.

Напомним, что во время таких обстрелов гибнет мирное население.

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, - отмечается в сообщении Кремля. - Также обсуждались юридические аспекты предоставления ЛДНР особого статуса".

Согласно сообщению, стороны отметили назревшую необходимость в конструктивном диалоге. Кроме того, и Путин, и Зеленский договорились начать активацию работы по возвращению удерживаемых лиц.

Зеленский хочет снять с себя ответственность за поддержку террора?

Политический эксперт Анатолий Вассерман напомнил, что на Украине принято уверять, что она - жертва нападения со стороны России.

"Зеленский пытается подтвердить эту пропагандистскую фальшивку, и тоже делает вид, что донбасское ополчение - не самостоятельная политическая сила, а всего лишь подчиненная Российской Федерации, - говорит эксперт в беседе с Царьградом. - Конечно же, с точки зрения руководства киевских террористов, очень обидно, что эти террористы не только убивают, но и умирают. Но эти войска на Донбассе занимаются именно террором, в самых разнообразных его вариантах".

Вассерман напомнил, что уже неоднократно, причем документально, зафиксированы "действия этих людей, в точности соответствующие международным определениям террора".

"Соответственно, утверждать, что они, мол, погибают ни за что - это значит, что Зеленский выступает на стороне террористов и, таким образом, сам становится соучастником террора", - подчеркивает собеседник.

Здесь, как отмечает Вассерман, лидер Незалежной пытается применить "примитивную хитрость".

"Но, как известно, любой украинец считает себя настолько хитрым, что способен перехитрить самого себя, - резюмирует он. - Еще раз повторю, что это еще и стремление избавить самого себя от ответственности за поддержку открытого террора".

В Twitter советуют отобрать у Зеленского телефон

Удивление по поводу звонка Зеленского выразила в своем Twitter журналистка Юлия Витязева. По ее словам, она не понимает, почему глава Украины не позвонил в собственный Генштаб.

"Или это Путин продолжает посылать украинских военных убивать мирных жителей Донбасса?" - задала риторический вопрос Витязева.

"О погибших детях Донбасса он не хочет поговорить?" - поддержала ее @elen2863, добавив, что украинские военные сами выбрали свою судьбу и "знали, на что шли, убивая людей в Донбассе".

"Отберите у него телефон", - посоветовала @wRVM3M4bhe5C4gT.

"Если в Киеве прорвет канализацию, то Зеленский тоже будет звонить Путину, т. к. без ВВП он сделать ничего не может", - заметил @dene_ru, добавив, что Зеленскому не стоило бы "дергать" Путина по пустякам.

Обсудили звонок Зеленского и в микроблоге "Радио Стыдоба". Автор отметил, что "незалежный президент" вечно находится в поиске того, кто сможет остановить войну вместо него.

"Украина все больше напоминает фильм "Обитель проклятых", "где власть в дурдоме захватили психи", - ответил ему @F1Tf1.

ВСУ нарушают перемирие и подрываются на своих же минах

Тем временем в ДНР сообщили подробности недавнего инцидента, когда погибли четыре украинских военных. Ранее, напомним, украинская сторона обвинила Донбасс в обстреле, в результате которого погибли бойцы. В частности, в Минобороны Незалежной отметили, что, мол, это грубое нарушение "перемирия".

Впрочем, как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские солдаты стали жертвами собственной халатности.

"Представительством ДНР в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих вооруженных формирований Украины, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удаленности наших позиций от места происшествия", - говорится в официальном сообщении.

Обстреляли школу в Горловке

Накануне также сообщалось, что украинские боевики обстреляли из стрелкового оружия школу № 30 в подконтрольной ДНР Горловке. А затем появились сведения, что двое украинских военнослужащих подорвались на собственной мине. Чтобы уточнить информацию, Царьград связался с начальником пресс-службы Народной милиции ДНР, майором Даниилом Безсоновым.

"Двое подорвались на собственной мине, возле собственных позиций. Мы об этом сообщили. Не то что они сами в себя стреляли, бывают такие случаи, поскольку награда появилась за ранения - там есть определенные льготы, и такое членовредительство мы отмечали".

Возможно, двое погибших - это "внутренние разборки, которые тоже часто случаются", добавил Безсонов.

"Двое - мы об этом уже сообщали. Это на нашем. А еще двое - не знаю. Может, на Луганском направлении что-то произошло, я не знаю", - резюмировал наш собеседник.