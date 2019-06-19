Прекратить суд: В ООН назвали наследного принца Саудовской Аравии причастным к казни журналиста Джамаля Хашкаджи

Ответственность за смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должен взять на себя Эр-Рияд, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

По ее словам, оба расследования, проведенные Турцией и Саудовской Аравией, нарушили международное право в области прав человека.

Каламар также добавила, что ООН располагает доказательствами причастности саудовского наследного принца к казни журналиста. Но чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться окончания расследования, заявила она.

Спецдокладчик также призвала Эр-Рияд извиниться перед Турцией, США и семьей Джамаля Хашкаджи, признать вину в его убийстве и прекратить суд над 11 подозреваемыми.

Текст доклада опубликовали накануне официальной оценки результатов расследования убийства Хашкаджи, которая состоится на 41-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Выводы Каламар будут озвучены перед советом 26 июня.