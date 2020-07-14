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Прекратить огонь! Лавров развёл Армению и Азербайджан по углам
14 июля 2020, 08:00 • 203 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров развёл Армению и Азербайджан по углам. В беседе со своими коллегами из Еревана и Баку министр призвал власти стран прекратить огонь и следовать возложенным на них в рамках мирного процесса обязательствам.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал власти Армении и Азербайджана к сдержанности. Об этом сказано в заявлении ведомства.
Руководитель Министерства иностранных дел РФ провёл телефонные переговоры со своими коллегами из Баку и Еревана Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.
Российский министр порекомендовал им немедленно прекратить огонь на границе между государствами и следовать возложенным на них в рамках мирного процесса обязательствам.
Лавров также напомнил армянским и азербайджанским властям о предложениях Москвы, Вашингтона и Парижа по урегулированию конфликта, которые председательствуют в Минской группе ОБСЕ, а также персонального представителя главы международной организации.
Напомним, накануне в Баку сообщили о вооружённых стычках на границе с Арменией. В оборонном ведомстве страны заявили, что армянские подразделения открыли огонь по азербайджанскому селу. В Ереване эти данные назвали не соответствующими действительности.
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