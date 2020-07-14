Прекратить огонь! Лавров развёл Армению и Азербайджан по углам

Глава МИД России Сергей Лавров призвал власти Армении и Азербайджана к сдержанности. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Руководитель Министерства иностранных дел РФ провёл телефонные переговоры со своими коллегами из Баку и Еревана Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.

Российский министр порекомендовал им немедленно прекратить огонь на границе между государствами и следовать возложенным на них в рамках мирного процесса обязательствам.

Лавров также напомнил армянским и азербайджанским властям о предложениях Москвы, Вашингтона и Парижа по урегулированию конфликта, которые председательствуют в Минской группе ОБСЕ, а также персонального представителя главы международной организации.

Напомним, накануне в Баку сообщили о вооружённых стычках на границе с Арменией. В оборонном ведомстве страны заявили, что армянские подразделения открыли огонь по азербайджанскому селу. В Ереване эти данные назвали не соответствующими действительности.