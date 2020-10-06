Прекратить огонь безоговорочно: Посредники мира обратились с призывом по Нагорному Карабаху

Российский МИД обнародовал совместное заявление министров иностранных дел РФ, Франции и США по ситуации в Нагорном Карабахе. Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майкл Помпео в общем заявлении решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия.

Стороны должны безоговорочно прекратить огонь, говорится в сообщении. Кроме того, подчеркнули дипломаты, атаки на гражданские объекты в Карабахе и вне его неприемлемы.

Министры подчеркивают, что нападения "представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе".

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены "наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам".

Ранее сообщалось, что Армения и Нагорный Карабах в связи с эскалацией конфликта в непризнанной республике объявили о мобилизации населения.