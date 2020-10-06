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Прекратить огонь безоговорочно: Посредники мира обратились с призывом по Нагорному Карабаху
06 октября 2020, 03:20 • 30 • Политика
Главы дипломатии России, Франции и США обнародовали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Одним из основополагающих призывов является безоговорочное прекращение огня с двух противоборствующих сторон.
Российский МИД обнародовал совместное заявление министров иностранных дел РФ, Франции и США по ситуации в Нагорном Карабахе. Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майкл Помпео в общем заявлении решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия.
Стороны должны безоговорочно прекратить огонь, говорится в сообщении. Кроме того, подчеркнули дипломаты, атаки на гражданские объекты в Карабахе и вне его неприемлемы.
Министры подчеркивают, что нападения "представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе".
Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены "наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам".
Ранее сообщалось, что Армения и Нагорный Карабах в связи с эскалацией конфликта в непризнанной республике объявили о мобилизации населения.
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