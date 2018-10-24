«Прекрасный шаг»: Госдеп похвалил Меркель за деньги на терминал для СПГ из США

Государственный департамент США официально поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за решение профинансировать строительство терминала по приему танкеров с сжиженным природным газом на севере своей страны. Сделано это было устами официального представителя внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Ранее аналогичную позицию озвучили и в Белом доме. Так, президент Трамп заявил, что рад, что правительство Германии решило профинансировать строительство терминала по поставке СПГ из США, несмотря на параллельные планы по строительству и запуску газопровода «Северный поток - 2».

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что Меркель в узком кругу представителей своей партии поделилась планами вложить 500 миллионов евро в софинансирование указанного инфраструктурного объекта. При этом пока неизвестно, в каком именно порту будет располагаться перспективный терминал.