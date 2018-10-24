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«Прекрасный шаг»: Госдеп похвалил Меркель за деньги на терминал для СПГ из США

24 октября 2018, 05:39  •  60 • Политика
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон поддерживает решение немецкого канцлера Ангелы Меркель софинансировать строительство терминала для разгрузки американского сжиженного природного газа.
Государственный департамент США официально поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за решение профинансировать строительство терминала по приему танкеров с сжиженным природным газом на севере своей страны. Сделано это было устами официального представителя внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.
Ранее аналогичную позицию озвучили и в Белом доме. Так, президент Трамп заявил, что рад, что правительство Германии решило профинансировать строительство терминала по поставке СПГ из США, несмотря на параллельные планы по строительству и запуску газопровода «Северный поток - 2».
Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что Меркель в узком кругу представителей своей партии поделилась планами вложить 500 миллионов евро в софинансирование указанного инфраструктурного объекта. При этом пока неизвестно, в каком именно порту будет располагаться перспективный терминал.
«Соединенные Штаты привержены укреплению энергобезопасности ЕС, и СПГ из США играет важную роль в диверсификации европейских энергопоставок. Решение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель софинансировать проект терминала для СПГ на севере Германии - прекрасный шаг в этом направлении», - отметила Науэрт.

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