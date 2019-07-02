«Прекрасный парень» и «отличная встреча». Путин и Трамп на саммите G20 • 19 • Аналитика









Полуторачасовые переговоры двух президентов в Осаке уступают по времени их переговорам в Хельсинки, но тоже впечатляют. Американская пресса спрашивала Трампа: «О чём будете говорить с Путиным?» «Не ваше дело», — невежливо, но по существу ответил Трамп, и не только для своей прессы.



В интервью «Financial Times» Владимир Путин назвал Дональда Трампа «мужиком», который хоть что-то делает в Америке, за это его и поддерживает американский народ. Путин, конечно, тоже «мужик», много чего наделал в России и в мире, и за это его поддерживает российский народ. «Мужики» же, как известно, уважают друг друга, даже если враждуют: «за характер». Так получилось, что сегодня в мировой политике остались два этих «мужика», и ещё товарищ Си Цзиньпин. Парадокс, но он объясняет эту странную симпатию между Трампом и Путиным.



Точно известно, что Путин пригласил Трампа посетить Москву в мае 2020 года для участия в торжествах по случаю 75-летия нашей Победы в Великой Отечественной войне. Трамп сказал, что «серьёзно обдумает эту возможность», ещё известно, что он «не исключает переговоров по ОСВ-3». Что ж, это связанные между собой темы.







Всего лишь интервью

Перед G20 в Осаке Владимир Путин дал пространное интервью самой русофобской английской прессе, «Financial Times». Вот почему? Сказать этим, что он никаких вопросов не боится? С другой стороны, это попытка уменьшить политическую конфронтацию с Британией. Однако главным в этом интервью Путина был посыл о либеральной идее. «Современная так называемая либеральная идея… она себя просто изжила окончательно», — сказал Владимир Путин западному миру. Это, конечно, взгляд со стороны прагматического реализма, поскольку либеральная идея уже «не работает» ни в Европе, ни в Америке, поскольку в Европе Брекзит, а в Америке – президент Трамп.



Но закончил Путин интервью дружелюбно: предложил «перевернуть страницу и идти дальше». Почему? Запад всё равно не признает ни свои козни, ни своё агрессивное «сдерживание», Россия тоже не уступит. Выход из этого тупика один: перевернуть «тупиковую страницу». Поэтому Путин встретился и с премьером Терезой Мэй, несмотря на её инсинуацию «делом Скрипаля». Редактор «Financial Times» Лаойнел Барбер обстановку во время интервью тоже оценил как дружественную.



«На полях» Осаки

На этом G20 Владимир Путин сделал несколько конкретных посланий своим западным партнёрам и всему миру. Действия России всегда будут «зеркальными»: как «партнёры» относятся к России, так будет относиться к ним и Россия, и мы «точно не будем ни о чём просить». И ответил на обвинения России в агрессии на Украине, отравлении Скрипалей и другие подобные: западная политика «стремится выдать желаемое за действительное».



Из европейских лидеров был заметнее президент Франции Эммануэль Макрон, который говорил о «новой архитектуре доверия и безопасности между Европой и Россией». Снятие санкций ПАСЕ с России, видимо, и нужно рассматривать как строительство этой новой «архитектуры». В это время на самом саммите складывалась архитектура РИК: Россия – Индия – Китай, первая встреча стран в таком формате прошла в Осаке по инициативе Индии, что беспрецедентно. В то время как формат БРИКС переживает «бразильский» кризис, и неизвестно, чем он закончится. Похоже, БРИКС переформатируется в РИК.



Формально, на G20 в Осаке страны-участники «выразили готовность» работать над реформой ВТО, по теме экологии, противодействовать терроризму в интернете и сотрудничать в IT-технологиях. По сути же, международная площадка G20 стала местом для создания инфоповодов для сильных политических заявлений. Россия устами своего президента сделала несколько таких заявлений, однако особняком среди них стоит высказывание Путина о конце западного либерализма, оно сродни заявлениям видных представителей Запада в своё время о «крахе коммунизма» в адрес СССР.



Путин и «конец либерализма»

Это сильный информационный удар Москвы по Западу, фактически его либерализм отправлен на «свалку истории», куда ранее он отправил коммунизм. Кстати, Путин как-то говорил, что эти идеи имеют очень много общего, например, место происхождения и интернациональный характер. Если наша общественность сумеет раскрутить эту тему, можно добиться серьёзных политические результатов. Хотя, так или иначе, в мире возникнет широкая дискуссия по этому поводу. Ведь Путин объявил ни много ни мало как о «конце либерализма» и покусился на лавры американского политолога Фрэнсиса Фукуямы, объявившего 30 лет назад о «конце истории» в результате всемирной «победы либерализма».



В этой связи нам нужно понять, что из себя представляет наша собственная либеральная идея, наши либеральные «говорящие головы»: что для них означает «конец либерализма»? Надо сказать, это совсем не бином Ньютона. Наши прозападные головы вроде Надеждина и Рыбакова называют себя либералами в подражание западным своим учителям, чтобы свободно молиться на Европу и винить во всём Россию, и при этом им ничего за это не будет. В этом состоят их либеральные идеи. Повторим ещё раз вслед за Ф.М. Достоевским, который первым сказал о них: молиться на Европу и винить Россию за то, что она не Европа. Из заявления Путина следует, что и этому нашему либерализму приходит конец.





И об Украине

Ни до саммита G20 в Осаке, ни после него из Вашингтона не позвонили в Киев, и это «очень тревожный звонок», заявил экс-президент Порошенко. Раньше, видимо, киевским националистам всегда звонили, а теперь вот не позвонили. И с чего бы это? Может быть, с того, что в Вашингтоне давно уже новый «барин», и скоро он приедет в Киев и рассудит своих холопов или пришлёт своего личного юриста Рудольфа Джулиани, уже обещавшего "долгую дорогу" Порошенко? «Он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — ответил президент Трамп на вопрос телеканала «Россия» о его мини-саммите с президентом Путиным «на полях» G20.Полуторачасовые переговоры двух президентов в Осаке уступают по времени их переговорам в Хельсинки, но тоже впечатляют. Американская пресса спрашивала Трампа: «О чём будете говорить с Путиным?» «Не ваше дело», — невежливо, но по существу ответил Трамп, и не только для своей прессы.В интервью «Financial Times» Владимир Путин назвал Дональда Трампа «мужиком», который хоть что-то делает в Америке, за это его и поддерживает американский народ. Путин, конечно, тоже «мужик», много чего наделал в России и в мире, и за это его поддерживает российский народ. «Мужики» же, как известно, уважают друг друга, даже если враждуют: «за характер». Так получилось, что сегодня в мировой политике остались два этих «мужика», и ещё товарищ Си Цзиньпин. Парадокс, но он объясняет эту странную симпатию между Трампом и Путиным.Точно известно, что Путин пригласил Трампа посетить Москву в мае 2020 года для участия в торжествах по случаю 75-летия нашей Победы в Великой Отечественной войне. Трамп сказал, что «серьёзно обдумает эту возможность», ещё известно, что он «не исключает переговоров по ОСВ-3». Что ж, это связанные между собой темы.Перед G20 в Осаке Владимир Путин дал пространное интервью самой русофобской английской прессе, «Financial Times». Вот почему? Сказать этим, что он никаких вопросов не боится? С другой стороны, это попытка уменьшить политическую конфронтацию с Британией. Однако главным в этом интервью Путина был посыл о либеральной идее. «Современная так называемая либеральная идея… она себя просто изжила окончательно», — сказал Владимир Путин западному миру. Это, конечно, взгляд со стороны прагматического реализма, поскольку либеральная идея уже «не работает» ни в Европе, ни в Америке, поскольку в Европе Брекзит, а в Америке – президент Трамп.Но закончил Путин интервью дружелюбно: предложил «перевернуть страницу и идти дальше». Почему? Запад всё равно не признает ни свои козни, ни своё агрессивное «сдерживание», Россия тоже не уступит. Выход из этого тупика один: перевернуть «тупиковую страницу». Поэтому Путин встретился и с премьером Терезой Мэй, несмотря на её инсинуацию «делом Скрипаля». Редактор «Financial Times» Лаойнел Барбер обстановку во время интервью тоже оценил как дружественную.На этом G20 Владимир Путин сделал несколько конкретных посланий своим западным партнёрам и всему миру. Действия России всегда будут «зеркальными»: как «партнёры» относятся к России, так будет относиться к ним и Россия, и мы «точно не будем ни о чём просить». И ответил на обвинения России в агрессии на Украине, отравлении Скрипалей и другие подобные: западная политика «стремится выдать желаемое за действительное».Из европейских лидеров был заметнее президент Франции Эммануэль Макрон, который говорил о «новой архитектуре доверия и безопасности между Европой и Россией». Снятие санкций ПАСЕ с России, видимо, и нужно рассматривать как строительство этой новой «архитектуры». В это время на самом саммите складывалась архитектура РИК: Россия – Индия – Китай, первая встреча стран в таком формате прошла в Осаке по инициативе Индии, что беспрецедентно. В то время как формат БРИКС переживает «бразильский» кризис, и неизвестно, чем он закончится. Похоже, БРИКС переформатируется в РИК.Формально, на G20 в Осаке страны-участники «выразили готовность» работать над реформой ВТО, по теме экологии, противодействовать терроризму в интернете и сотрудничать в IT-технологиях. По сути же, международная площадка G20 стала местом для создания инфоповодов для сильных политических заявлений. Россия устами своего президента сделала несколько таких заявлений, однако особняком среди них стоит высказывание Путина о конце западного либерализма, оно сродни заявлениям видных представителей Запада в своё время о «крахе коммунизма» в адрес СССР.Это сильный информационный удар Москвы по Западу, фактически его либерализм отправлен на «свалку истории», куда ранее он отправил коммунизм. Кстати, Путин как-то говорил, что эти идеи имеют очень много общего, например, место происхождения и интернациональный характер. Если наша общественность сумеет раскрутить эту тему, можно добиться серьёзных политические результатов. Хотя, так или иначе, в мире возникнет широкая дискуссия по этому поводу. Ведь Путин объявил ни много ни мало как о «конце либерализма» и покусился на лавры американского политолога Фрэнсиса Фукуямы, объявившего 30 лет назад о «конце истории» в результате всемирной «победы либерализма».В этой связи нам нужно понять, что из себя представляет наша собственная либеральная идея, наши либеральные «говорящие головы»: что для них означает «конец либерализма»? Надо сказать, это совсем не бином Ньютона. Наши прозападные головы вроде Надеждина и Рыбакова называют себя либералами в подражание западным своим учителям, чтобы свободно молиться на Европу и винить во всём Россию, и при этом им ничего за это не будет. В этом состоят их либеральные идеи. Повторим ещё раз вслед за Ф.М. Достоевским, который первым сказал о них: молиться на Европу и винить Россию за то, что она не Европа. Из заявления Путина следует, что и этому нашему либерализму приходит конец.Ни до саммита G20 в Осаке, ни после него из Вашингтона не позвонили в Киев, и это «очень тревожный звонок», заявил экс-президент Порошенко. Раньше, видимо, киевским националистам всегда звонили, а теперь вот не позвонили. И с чего бы это? Может быть, с того, что в Вашингтоне давно уже новый «барин», и скоро он приедет в Киев и рассудит своих холопов или пришлёт своего личного юриста Рудольфа Джулиани, уже обещавшего "долгую дорогу" Порошенко? Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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