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«Прекрасный боевой самолёт»: каким потенциалом обладает новейший российский истребитель МиГ-35

29 ноября 2018, 12:24  •  145 • В России
РСК «МиГ» направила заявку на участие в тендере ВВС Индии на приобретение 110 многоцелевых истребителей. Об этом сообщил глава корпорации Илья Тарасенко. Компания готова поставить Дели сверхзвуковой истребитель МиГ-35 поколения 4++. Эта машина является новейшей разработкой РСК «МиГ» и заметно превосходит по возможностям своих предшественников. Руководство российской авиастроительной корпорации рассчитывает, что МиГ-35 заменит в ВКС России весь парк МиГ-29 и будет пользоваться большим спросом за рубежом.
 
МиГ-35 © РСК «МиГ»
 

Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» направила индийской стороне пакет документов, предусмотренных в тендере на поставку 110 многоцелевых истребителей. По словам генерального директора компании Ильи Тарасенко, участие в конкурсе принимает сверхзвуковой истребитель МиГ-35 поколения 4++.

«В настоящее время индийская сторона осуществляет анализ поданных материалов, по результатам которого будет сформирован short list, в который попадут компании, допущенные к участию в тендере. Надеемся, что индийская сторона сделает свой предварительный выбор уже в начале 2019 года», — сказал Тарасенко «Интерфаксу».

По данным военно-аналитического журнала Jane's Defence Weekly, Минобороны Индии требует от участников конкурса, чтобы из 110 истребителей 17 единиц были поставлены в готовом виде, а остальные 93 машины — произведены в Индии в соответствии с инициативой Made in India. Причём из собранных на территории страны самолётов 82 единицы должны быть одноместными, а десять — двухместными (учебно-боевыми).

  • МиГ-35 в сборочном цеху
  • © Алексей Заквасин / RT

Поставка первых истребителей должна начаться спустя три года после заключения контракта. А ещё через пару лет Минобороны Индии рассчитывает получать самолёты, произведённые на собственной территории. Эти поставки будут осуществляться в течение семи лет. Также Дели планирует получить от партнёра широкую номенклатуру технологий. Общая стоимость программы по закупке 110 истребителей оценивается в $15—18 млрд.

В середине 2000-х годов РСК «МиГ» уже участвовала в индийском тендере на поставку 126 многоцелевых истребителей. Конкуренцию российскому самолёту составляли машины Rafale (Франция), Eurofighter Typhoon (европейский консорциум Eurofighter GmbH), F-16 (США), JAS 39 Gripen (Швеция). Предпочтение было отдано французским машинам. Однако Дели закупил только 36 самолётов.

«Высокое качество и приемлемая цена»

 

Кроме того, в настоящее время РСК «МиГ» ведёт переговоры с потенциальными заказчиками МиГ-35 из Казахстана, Мьянмы, Бангладеш, Перу, Ирака, Египта. Однако Илья Тарасенко полагает, что спрос на новый истребитель в перспективе возникнет у большинства эксплуатантов МиГ-29, то есть примерно у 20—30 стран мира.

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что новинка РСК «МиГ» может быть востребована на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе в Индии, Китае, Малайзии, Индонезии и Пакистане.

«Есть и растущий рынок Африки, который мы ещё не оценили по достоинству. Плюс южноамериканские государства. Конечно, в странах АТР ощущается сильное влияние США, которые открыто грозят санкциями за покупку российского вооружения. Однако на стороне России высокое качество в сочетании с приемлемой для заказчика ценой. Отечественная авиационная продукция на 20% дешевле зарубежных аналогов», — сказал Михайлов.

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МиГ-35 был продемонстрирован широкой публике на международном авиакосмическом салоне МАКС—2017 и военно-техническом форуме «Армия-2017». Машина была в инициативном порядке разработана на основе Миг-29М/М2. При этом, несмотря на внешнее сходство, МиГ-35 существенно отличается от предшественника.

«Это новый комплекс, он приближен уже к пятому поколению. Тут новые технологии по локатору, по разведке. Есть новое вооружение, новое покрытие самолёта, которое делает его незаметным для противника. Поэтому все эти характеристики так привлекают», — пояснил Тарасенко.

Как заявил ранее глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, МиГ-35 создавался для выполнения боевых задач в условиях активного радиоэлектронного противодействия и высокой плотности противовоздушной обороны. В связи с этим у истребителя значительно снижена радиолокационная заметность, увеличены дальность полёта и количество точек подвески вооружения.

  • МиГ-35 в воздухе
  • © РСК «МиГ»

Первый полёт МиГ-35 состоялся 24 ноября 2016 года. Испытания должны завершиться в 2019 году. Как утверждает Тарасенко, возможности корпорации позволяют выпускать до 36 машин в год. На текущий момент РСК «МиГ» выполняет заказ Минобороны РФ на производство шести единиц.

«Утверждённой государственной программой вооружений предусмотрена дальнейшая поставка самолётов МиГ-35 — комментарии о количестве и сроках поставки будет правильно адресовать нашему заказчику — Министерству обороны России. Мы готовы полностью заменить весь парк самолётов МиГ-29 на новые МиГ-35», — подчеркнул Тарасенко.

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Отвечая в прошлом году на вопрос RT о влиянии санкций на проект МиГ-35, Илья Тарасенко подчеркнул, что ограничительные меры Запада не скажутся на судьбе истребителя. По его словам, «самолёт полностью создан из российских комплектующих, из российских материалов».

«Универсальная машина»

 

Основное преимущество МиГ-35 заключается в его радиоэлектронном оборудовании. Прежде всего речь идёт о радиолокационной станции (РЛС) «Жук-А» с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) разработки корпорации «Фазотрон-НИИР» (Москва). Мощность РЛС выросла почти вдвое, а масса уменьшилась с 240 до 220 кг.

АФАР считается более «чувствительным» радаром. Он способен работать на нескольких частотах одновременно и в самых сложных метеоусловиях. Это качество позволяет активной фазированной решётке сопровождать десятки целей, картографировать местность и защищаться от радиоэлектронных помех противника.

Благодаря «Жук-А» дальность обнаружения цели на МиГ-35 выросла до 200 км. Также истребитель получил возможность поражать наземные цели на дальности до 60 км, воздушные — до 130 км, сопровождать до 30 целей и вести обстрел до 8—10 объектов.

Важные изменения коснулись силовой установки. МиГ-35 оснащён модернизированным турбореактивным двухконтурным двигателем РД-33МК со всеракурсным управлением вектором тяги. Максимальная взлётная масса истребителя увеличилась до 23,5 т, боевая нагрузка — до 4,5 т, боевой радиус — до 1,4 тыс. км, скорость — до 2,4 тыс. км/ч (около 2 Махов).

«МиГ-35 — совершенно автономная машина, которая может выполнять весь спектр боевых задач: от отслеживания целей до их уничтожения всеми имеющимися в России типами авиационных боеприпасов. Это универсальная машина. Она планируется для использования во всех возможных широтах. У него широкий запас по выживаемости: от -50 °С до +50 °С, может действовать на высокогорье», — подчеркнул Михайлов в беседе с RT.

  • МиГ-35 во время испытательного полёта
  • © РСК «МиГ»
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Как отметил эксперт, при разработке МиГ-35 учитывался опыт эксплуатации корабельного истребителя МиГ-29К/KУБ. Благодаря этому длина разбега МиГ-29 с форсажем может составлять 260 м. Это качество даёт эксплуатанту возможность размещать отечественные истребители на небольших аэродромах.

«Мы приближаемся к пятому поколению истребителей. Конечно, МиГ-35 — это самолёт поколения 4++, но на его основе может быть создана машина следующего поколения. Это прекрасный боевой самолёт, в котором воплощено лучшее, что есть в уникальной школе ОКБ «МиГ». Я уверен, что МиГ-35 будет востребован как в ВКС России, так и за рубежом», — отметил Михайлов.

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