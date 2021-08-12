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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: языковые патрули в Казахстане | пожары в Якутии

12 августа 2021, 21:40  •  22 • В России
В Казахстане начали проводить языковые рейды. Их участники требуют, чтобы персонал магазинов и ресторанов говорил по-казахски. В Киргизии за лето произошло сразу несколько резонансных случаев насилия в отношении русских. Совет Госдумы осудил случившееся и призвал спикера парламента Киргизии взять ситуацию под контроль. Эксклюзив RT: интервью главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков. Лесные пожары в Якутии привели к тому, что дым от них распространился более чем на 3 тыс. км, таким образом достигнув Северного полюса. Когда закончится огненная катастрофа в якутской тайге и как она влияет на климат.
 
© RT
 

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