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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ROC на Олимпиаде в Токио | Успех спортсменов РФ в Японии, скандалы и сенсационные победы
30 июля 2021, 00:00 • 124 • В России
В сегодняшнем выпуске обсудили: победы российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Выступление трансгендера и представителей ЛГБТ на Олимпиаде. Почему Симона Байлз отказалась от выступления на Олимпиаде в Токио? Какие у неё проблемы с ментальным здоровьем? Эти темы по Олимпиаде в Токио ведущий Анатолий Кузичев обсудил вместе с гостями студии. Как всегда в выпуске «Прекрасной России бу-бу-бу» авторская рубрика «Бесит» — Артемий Лебедев рассказал, что его бесит в происходящих событиях. А также эксклюзивное интервью Софии Поздняковой, победившей на олимпийском турнире по фехтованию.
© RT
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