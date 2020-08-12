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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: протесты в Белоруссии | вакцина от коронавируса

12 августа 2020, 20:35  •  208 • В России
В сегодняшем стриме обсудим три дня протестов в Белоруссии — возможен ли в этой стране «майдан»? Спросим у Константина Затулина, члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Военкор и автор проекта WarGonzo Семён Пегов на своём опыте расскажет, за что белорусские силовики задерживают и избивают журналистов. Что российская оппозиция делала в Минске и ждёт ли Россию белорусский сценарий в 2024-м, спросим у Дмитрия Петровского — автора Telegram-канала Fantastic Plastic Machine. Российская вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» стала первой официально зарегистрированной в мире. Почему это так важно, обсудим с главврачом московской больницы №71 Александром Мясниковым.
 
 

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