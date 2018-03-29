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Прекращено соглашение между Россией и Украиной о поставках вооружения
29 марта 2018, 18:54 • 122 • Украина
С 28 марта между Россией и Украиной прекращено действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники от 1995 года.
globallookpress.com © Caro / Schwarz
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 29 марта.
«28 марта прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года», — говорится в сообщении МИД России.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что необходимо заключить новый Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией с учётом текущей ситуации.
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