Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
В Турции назвали заявление Украины об Эрдогане "шоком"
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием...
Главная / В России

«Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских»: ФСБ задержала 48 нелегальных оружейников в 18 регионах России

28 сентября 2021, 15:50  •  90 • В России
В 18 регионах России, в том числе в Москве, сотрудники ФСБ с коллегами из МВД и Росгвардии пресекли деятельность 48 нелегальных оружейников, которые занимались восстановлением оружия через подпольные мастерские и его сбытом. Изъято 149 единиц огнестрельного оружия и более 27 кг взрывчатых веществ.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

В 18 регионах России задержали 48 нелегальных оружейников, которые, в частности, причастны к контрабанде различных образцов оружия. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия против злоумышленников были проведены в сентябре в Москве, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. Они проходили по адресам проживания нелегальных оружейников.

По их результату из незаконного оборота было изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе семь автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), девять пистолетов-пулемётов («Кедр», ППС, ППШ, МР-40), 67 карабинов, винтовок и ружей (М-16, Mauser, «Вепрь», «Мосина», СКС, «Тигр», ТОЗ, СВТ-40, ИЖ, «Сайга», «Белка»), 66 пистолетов и револьверов (Glock, Colt, Grand Power, Walther, АПС, ИЖ-71, ПМ, ТТ, Rec, Stalker, Supr, «Наган», «Страж», «Гроза», Star).

Также силовики конфисковали более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат (Ф-1, РГД-5), 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12 тыс. патронов различного калибра. В общей сложности была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ФСБ также отметили, что действия задержанных будут квалифицироваться с учётом вступивших в силу с 12 июля изменений в ст. 222, 223, 226.1 Уголовного кодекса РФ, усиливающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — заключили в ФСБ.

Напомним, что 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия.

Также, согласно правкам, незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а за сбыт взрывных устройств предусматривается до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, теперь установлена ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией свыше 7,5 Дж — до четырёх лет лишения свободы. За незаконное изготовление предусмотрено два года заключения.

Задержания подпольных оружейников

В июле сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 45 жителей из 25 субъектов РФ. Задержанные занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а после сбывали их. В рамках операции было изъято 272 единицы огнестрельного оружия, 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. Вдобавок, были закрыты 32 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В конце мая в 25 регионах России силовики задержали 96 подпольных оружейников, закрыв 29 подпольных мастерских. Также было конфисковано 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 88 карабинов, винтовок и ружей, а также семь самодельных взрывных устройств.

В середине апреля сотрудники ФСБ России в ходе спецоперации пресекли деятельность 55 подпольных оружейников, причастных к незаконной модернизации оружия и сбыту боеприпасов. В 21 субъекте РФ были конфискованы 222 единицы оружия в 27 подпольных мастерских.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





90
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 14:10
Изъяты СВУ, портреты Бандеры и главарей Третьего рейха: ФСБ задержала готовивших теракты в Башкирии неонацистов
27 сентября 2021, 22:25
«Дал признательные показания»: организатор закончившегося трагедией восхождения на Эльбрус написал явку с повинной
28 сентября 2021, 02:05
Масштабная проверка: как проходят учения российских десантных войск в Крыму
28 сентября 2021, 00:15
«Ряд крупных торговых центров уже получили предостережение»: в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима
27 сентября 2021, 21:30
«Работать по реализации программы»: Путин предложил лидерам предвыборного списка возглавить комиссии «Единой России»
28 сентября 2021, 11:15
ВХУТЕТАЙП: RT и Пётр Банков создали шрифт к запуску проекта в честь легендарных художественных мастерских
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2021, 19:55
Захарова прокомментировала оскорбительное заявление Борреля Лаврову
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
25 сентября 2021, 03:35
Политолог: В Германии могут начаться "газовые бунты"
25 сентября 2021, 14:35
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на место
25 сентября 2021, 03:35
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.