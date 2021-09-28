«Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских»: ФСБ задержала 48 нелегальных оружейников в 18 регионах России

В 18 регионах России, в том числе в Москве, сотрудники ФСБ с коллегами из МВД и Росгвардии пресекли деятельность 48 нелегальных оружейников, которые занимались восстановлением оружия через подпольные мастерские и его сбытом. Изъято 149 единиц огнестрельного оружия и более 27 кг взрывчатых веществ.

В 18 регионах России задержали 48 нелегальных оружейников, которые, в частности, причастны к контрабанде различных образцов оружия. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия против злоумышленников были проведены в сентябре в Москве, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. Они проходили по адресам проживания нелегальных оружейников.

По их результату из незаконного оборота было изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе семь автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), девять пистолетов-пулемётов («Кедр», ППС, ППШ, МР-40), 67 карабинов, винтовок и ружей (М-16, Mauser, «Вепрь», «Мосина», СКС, «Тигр», ТОЗ, СВТ-40, ИЖ, «Сайга», «Белка»), 66 пистолетов и револьверов (Glock, Colt, Grand Power, Walther, АПС, ИЖ-71, ПМ, ТТ, Rec, Stalker, Supr, «Наган», «Страж», «Гроза», Star).

Также силовики конфисковали более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат (Ф-1, РГД-5), 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12 тыс. патронов различного калибра. В общей сложности была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ФСБ также отметили, что действия задержанных будут квалифицироваться с учётом вступивших в силу с 12 июля изменений в ст. 222, 223, 226.1 Уголовного кодекса РФ, усиливающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — заключили в ФСБ.

Напомним, что 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия.

Также, согласно правкам, незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а за сбыт взрывных устройств предусматривается до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, теперь установлена ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией свыше 7,5 Дж — до четырёх лет лишения свободы. За незаконное изготовление предусмотрено два года заключения.

Задержания подпольных оружейников

В июле сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 45 жителей из 25 субъектов РФ. Задержанные занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а после сбывали их. В рамках операции было изъято 272 единицы огнестрельного оружия, 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. Вдобавок, были закрыты 32 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В конце мая в 25 регионах России силовики задержали 96 подпольных оружейников, закрыв 29 подпольных мастерских. Также было конфисковано 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 88 карабинов, винтовок и ружей, а также семь самодельных взрывных устройств.

В середине апреля сотрудники ФСБ России в ходе спецоперации пресекли деятельность 55 подпольных оружейников, причастных к незаконной модернизации оружия и сбыту боеприпасов. В 21 субъекте РФ были конфискованы 222 единицы оружия в 27 подпольных мастерских.