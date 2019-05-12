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Преклонный возраст, слабое здоровье и переутомление: Выборы в Индонезии стали причиной смерти почти 500 человек

12 мая 2019, 20:39  •  23 • В мире
Многочасовая работа на самых крупных в мире выборах, которые проходили в Индонезии, спровоцировала смерти почти 500 человек. Сотрудники и волонтеры не выдержали пересчета голосов, проводившихся вручную. Медики заявили: причины такой высокой смертности в преклонном возрасте некоторых сотрудников, а также в слабом здоровье и переутомлении.
Выборы, которые заранее были названы "самими сложными в мире", так как одновременно шло голосование на президентском, парламентском, региональном и местном уровнях, проходили еще в апреле. Внушительным было и число кандидатов – 245 тысяч человек, и количество мест, за которые они боролись, – 20 тысяч. На 810 тысячах избирательных участков работали почти 6 миллионов сотрудников. Явка избирателей превысила 80%.
Вскоре после выборов стали появляться первые сообщения о смертях среди сотрудников избирательных участков и волонтеров, которые помогали проводить голосование. Сначала Министерство здравоохранения сообщило о 100 умерших в возрасте от 50 до 70 лет. Основной причиной назывались инсульт и инфаркт, затем к этим диагнозам прибавились дыхательная недостаточность и астма.
Позднее количество смертей увеличилось до 300. Последние подсчеты выявили, что из-за напряженной работы на выборах умерли 496 человек, то есть в пять раз больше, чем было заявлено изначально.
"Смерти на выборах — это было не то, чего мы ожидали. Обязанности сотрудников избиркомов подразумевали их отличное здоровье. Поэтому у чиновников, которые уже страдали определенными заболеваниями, вероятно, появились симптомы после долгой работы", - цитирует телеканал "360" заявление генсека Министерства здравоохранения Индонезии Оскара Примади.
Такая ситуация породила множество слухов и сплетен. Некоторые сочли, что большая смертность среди тех, кто работал на избирательных участках, связана с попытками фальсификаций в ходе выборов.
Оскар Примади призвал общественность воздержаться от спекуляций на причинах смерти чиновников. Он также отверг обвинения в том, что эти смерти были спланированы.

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