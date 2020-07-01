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Преимущество во всём: Эксперты НАТО испугались успехов русской армии

01 июля 2020, 02:00  •  75 • В мире
Военные эксперты НАТО испугались успехов российской армии в Прибалтике. Специалисты были вынуждены признать преимущество русских во всём. В НАТО заявили, что даже если увеличат численность войск в Прибалтике в семь раз, не добьются нужного перевеса.
Военные специалисты НАТО обеспокоены растущими успехами российской армии. Об этом сообщил автор информагентства REGNUM Александр Запольскис. Он отметил, что особенно экспертов НАТО беспокоят успехи русских в Прибалтийском регионе. Также из-за русской армии волнуются поляки. Это заставляет их всё чаще говорить об увеличении финансирования.
Специалисты отмечают, что буквально за последние несколько лет наша страна нарастила тактические вооружения. Так, американская аналитическая группа RAND уверена, что сейчас в Прибалтике перевес в сторону русских. И даже если альянс в семь раз увеличит группировку войск, это не поможет добиться значительного преимущества. Причём российские войска обгоняют альянс во всех аспектах. А российская система ПВО работает так, что не даст НАТО шансов на преимущество в воздухе.
Напомним, что российские военные уже не раз демонстрировали высокий уровень подготовки в Сирии. А последняя модификация Т-90 получила название "смертоносной машины" от китайских СМИ.

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