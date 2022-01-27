Преимущество России перед США назвал Хазин: "У нас есть самый главный ресурс"

Михаил Хазин порассуждал о том, какой из держав в наибольшей степени угрожают политическая нестабильность и социальный взрыв. Он назвал ключевое преимущество России перед США в этом контексте: "У нас есть самый главный ресурс".

Экономист Михаил Хазин в программе "Царьград. Главное" порассуждал о том, какой из держав в наибольшей степени угрожают политическая нестабильность и социальный взрыв.

По его мнению, в настоящее время устойчивость России значительно выше, нежели Евросоюза и Соединённых Штатов. Эксперт пояснил свою мысль, обозначив ключевое преимущество нашей страны перед Западом:

У нас есть самый главный ресурс. Бывает ситуация, когда главный ресурс - большие батальоны. Бывает, когда главный ресурс - это деньги. Бывает, когда это промышленная мощь. Сегодня главный ресурс - это время. По любому вопросу президент Владимир Путин может сказать: давайте отложим всё это на три месяца.

В США подобное невозможно. Во-первых, к маю американским властям в любом случае нужно продемонстрировать всему населению низкую инфляцию, которая пока что на рекордном уровне за последние несколько десятилетий.

Во-вторых, в этом году в Штатах пройдут парламентские выборы. Позиции Демпартии серьёзно ослабли, а добиться отсрочки голосования у неё не вышло.