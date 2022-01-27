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Преимущество России перед США назвал Хазин: "У нас есть самый главный ресурс"
27 января 2022, 16:10 • 308 • Политика
Михаил Хазин порассуждал о том, какой из держав в наибольшей степени угрожают политическая нестабильность и социальный взрыв. Он назвал ключевое преимущество России перед США в этом контексте: "У нас есть самый главный ресурс".
Экономист Михаил Хазин в программе "Царьград. Главное" порассуждал о том, какой из держав в наибольшей степени угрожают политическая нестабильность и социальный взрыв.
По его мнению, в настоящее время устойчивость России значительно выше, нежели Евросоюза и Соединённых Штатов. Эксперт пояснил свою мысль, обозначив ключевое преимущество нашей страны перед Западом:
В США подобное невозможно. Во-первых, к маю американским властям в любом случае нужно продемонстрировать всему населению низкую инфляцию, которая пока что на рекордном уровне за последние несколько десятилетий.
Во-вторых, в этом году в Штатах пройдут парламентские выборы. Позиции Демпартии серьёзно ослабли, а добиться отсрочки голосования у неё не вышло.
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