«Преимущество неоспоримо»: на что способен новейший российский комплекс РЭБ «Палантин-К»

Российские военнослужащие применили на учениях в Ленинградской области комплекс радиоэлектронной борьбы нового поколения «Палантин-К». Расчёт этой системы успешно выполнил задачу по перехвату беспилотника условного противника. Как полагают эксперты, новейший комплекс станет важным элементом противовоздушной обороны военных объектов РФ.

Минобороны РФ впервые продемонстрировало кадры работы высокомобильного многофункционального комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения «Палантин-К». Расчёты данной системы успешно выполнили задачу по перехвату вражеского беспилотника в рамках масштабных танковых учений на полигоне Лужский (Ленинградская область).

«Комплекс был развёрнут с марша в кратчайшие 30 минут и приступил к работе по обнаружению, сопровождению, блокированию и подавлению каналов связи целей. Расчёты комплекса определили местонахождение, тип сигнала беспилотной авиации противника и рассчитали местонахождение оператора квадрокоптера с взрывоопасным предметом», — говорится в сообщении военного ведомства.

«Ослепить врага»

«Палантин-К» предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Комплекс дебютировал на международном военно-техническом форуме «Армия-2016». На выставке его представила Объединённая приборостроительная корпорация (ОПК, входит в «Ростех»).

Поставки «Палантина-К» в войска начались в 2019 году. На сегодняшний день им оснащены части Западного и Центрального военных округов. Впервые система была применена на учениях под Воронежем в середине сентября этого года. Батальонная тактическая группа комплекса обеспечила прикрытие межвидовой группировки войск, заглушив систему радиосвязи и радиоэлектронной разведки условного противника в полосе шириной около 1 тыс. км.

По информации ОПК, «Палантин-К» способен подавлять средства передачи данных, базирующиеся на современной программно-определяемой платформе SDR (Software-defined radio). Речь идёт о радиотехническом оборудовании, которое использует программное обеспечение. Считается, что SDR станет основной технологией в области радиосвязи.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, возможности «Палантина-К» позволяют «ослепить врага» в коротковолновом (КВ) и ультракоротковолновом диапазонах (УКВ), а также лишить его сотовой и транкинговой связи.

«Помимо этого, комплекс наделён системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения», — отмечается на сайте военного ведомства.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что «Палантин-К» является высокоэффективным средством постановки помех всем радиопередатчикам и радиостанциям на определённой оперативно-тактической глубине. На практике комплекс может применяться для борьбы с БПЛА, крылатыми ракетами, оснащёнными радиовысотомерами, а также с беспроводными средствами связи и передачи данных.

«Например, беспилотник, который управляется посредством УКВ-связи, либо перестаёт передавать данные оператору, либо теряет способность ориентироваться на местности. Также «Палантин» может заглушить радиосигналы сухопутных подразделений противника. С современными крылатыми ракетами комплекс, как я думаю, бороться не может, но вполне в состоянии «ослепить» аппаратуру не очень современных образцов», — отметил Корнев.

Развёртывание комплекса «Палантин-К» на местности

© Министерство обороны РФ

Анализируя опубликованные Минобороны РФ кадры, эксперт предполагает, что «Палантин-К» состоит из аппаратуры разведки, комплекса подавления радиосигналов, командного пункта или машины для перевозки личного состава. Важным преимуществом системы Корнев назвал мобильность и способность оперативно развёртываться на местности.

«Военные и разработчик не раскрывают характеристики комплекса. Но, скорее всего, продемонстрированные на кадрах машины способны прикрыть достаточно крупную группировку войск. Также из информации Минобороны РФ следует, что «Палантин» сопрягается и способен образовывать сеть с другими средствами РЭБ. Таким образом значительно увеличивается дальность постановки помех. Показатель в тысячу километров, который был достигнут на учениях под Воронежем, — это очень серьёзная величина», — подчеркнул Корнев.

В комментарии RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что главное предназначение «Палантина-К» — отражение атак беспилотников, в том числе стратегических, способных преодолевать тысячи километров. По его мнению, новейший комплекс является «важным дополнением в организации противовоздушной обороны».

«Вероятный противник делает ставку на беспилотные аппараты, которые он собирается применять массово, в различных модификациях. В основном это разведывательные комплексы, которые летают под управлением наземных или воздушных операторов. «Палантин» и другие подобные комплексы лишают БПЛА возможности выполнять боевые задачи», — сообщил Леонков.

Недорого и эффективно

Последние годы Минобороны РФ уделяет большое внимание совершенствованию средств борьбы с БПЛА, активно внедряя сирийский опыт. В военных округах создаются спецподразделения для противодействия беспилотной авиации. В их задачи входят подавление радиосвязи в различных диапазонах и нанесение радиоэлектронных ударов по пунктам управления.

Сирийская база «Хмеймим», где дислоцирована российская авиагруппировка, регулярно подвергается атакам ударных беспилотников террористов, которые запускаются из зоны деэскалации в Идлибе.

Для защиты базы используются разнообразное радиолокационное оборудование, средства РЭБ, зенитные комплексы «Панцирь С-1» и «Тор-М2». За минувшие два года были уничтожены почти 120 ударных беспилотников. Один дрон на внешней подвеске и крыльях может нести до десяти поражающих элементов.

По данным Минобороны, боевики освоили сборку ударных БПЛА. Дроны оснащаются современным радиоэлектронным оборудованием, которое обеспечивает запрограммированный полёт и сброс боеприпасов. Беспилотники могут подниматься на высоту около 2 тыс. км и поражать объекты на расстоянии свыше 100 км.

Дроны кустарного производства и примитивное ракетное вооружение могут нанести огромный ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Об этом, в частности, свидетельствуют последствия атаки на нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» во время тактических учений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа

© Сергей Пивоваров/РИА Новости

Опрошенные RT эксперты назвали комплексы РЭБ наиболее перспективным средством противодействия беспилотной авиации. По их мнению, широкое использование систем радиоэлектронной борьбы позволит сэкономить на зенитном вооружении и заметно усилить ПВО.

«Комплексы РЭБ, включая «Палантин», отменяют необходимость использования дорогостоящих зенитных ракет против БПЛА стоимостью всего лишь несколько сотен долларов. Задачу нейтрализации этой угрозы могут выполнять средства РЭБ. Если же какие-то беспилотники всё-таки прорвались, то для их уничтожения достаточно использовать артиллерийский огонь», — рассуждает Корнев.

Алексей Леонков полагает, что Россия обладает передовыми разработками в сфере радиоэлектронной борьбы. Часть отечественных образцов превосходят по тактико-техническим характеристикам зарубежные аналоги, включая американские.