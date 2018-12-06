Преимущество — велосипедистам: как новые изменения в ПДД повлияют на безопасность движения

В Правилах дорожного движения вводится понятие «велосипедная зона». Этим словосочетанием обозначат территорию, где у велосипедов будет приоритет в движении, а скоростной режим ограничат отметкой в 20 км/ч. Вместе с новым определением появятся соответствующие знаки и разметка. Опрошенные RT эксперты отметили важность правильного выбора пространств для «велосипедных зон» и призвали велосипедистов к соблюдению новых правил.

В российских Правилах дорожного движения появилось понятие «велосипедная зона», вместе с ним вводятся соответствующие знаки и разметка. Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка», — написал Медведев в своём Twitter.

Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 декабря 2018 г.

В пояснительной записке уточняется, что изменения внесены в целях развития общественных и пешеходных пространств без снижения уровня безопасности дорожного движения.

«Для обеспечения приоритета велосипедистов на так называемых спокойных улицах вводится понятие «велосипедная зона». Максимальная скорость движения в такой зоне будет не более 20 километров в час», — говорится в сообщении.

Сквозной проезд и другие преимущества

На таких улицах велосипеды получат преимущество перед механическими транспортными средствами (так в ПДД обозначены оснащённые двигателями ТС, кроме мопедов). Велосипедисты смогут ехать по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения. Пешеходам разрешено переходить дорогу в любом незапрещённом месте.

Постановление также разрешает велосипедистам осуществлять сквозной проезд по территориям, обозначенным знаками «Жилая зона». Механическим транспортным средствам подобные действия запрещены.

Кроме того, в целях обеспечения беспрепятственного движения велосипедистов, пешеходов и маломобильных граждан автомобилям запретят останавливаться на велосипедных или велопешеходных дорожках ближе пяти метров от их пересечения с проезжей частью и в местах сопряжения проезжей части и тротуара на одном уровне.

В дополнение к этому постановление разрешит велосипедистам поворот налево на дорогах, где в одном направлении больше одной полосы, если на такой дороге разрешён левый поворот из правой полосы.

В данном случае речь идёт о поправке относительно предыдущей редакции ПДД, в которой на некоторых Т-образных перекрёстках, где разрешено движение только налево и имеются две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений.

Согласно постановлению, на совмещённых с велодорожкой пешеходных переходах появится возможность движения велосипедистов по сигналу светофора в виде силуэтов пешехода и велосипедиста. На отделяющие велосипедные полосы «островки безопасности» нанесут разметку с местами стоянки транспортных средств и велосипедные полосы.

В беседе с RT эксперты отметили, что концепция «велосипедных зон» найдёт применение, но большое значение имеет выбор подходящих для неё территорий.

«Я думаю, есть места, где это вполне приемлемо. Это какие-то узкие улицы, которые фактически выполняют роль дворовых территорий. В Москве это всё сильно перемешано. Есть улицы, куда выходят жилые подъезды, есть дворовые территории, но по ним осуществляется транзитное движение транспорта. Главное, чтобы местные власти, которые определяют, куда повесить эти знаки, чётко понимали, где такие знаки нужны, а где излишни», — считает эксперт.

Янков отметил, что дополнительный контроль скоростного режима способен привести к сокращению количества ДТП.

«Ограничение скорости всегда способствует снижению аварийности, только оно должно быть в тех местах, где оно действительно нужно. Там, где нет транзитного движения, где, по существу, улицы наполовину выполняют дворовые функции, это вполне уместно и снизит аварийность», — заключил эксперт.

В свою очередь, председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин считает, что для обеспечения безопасности лучше строго разграничить, где могут ездить автомобили, а где — велосипеды.

«В таких зонах вообще лучше запретить автомобильное движение, то есть надо разводить автомобилистов и велосипедистов. Там, где они соединяются, конечно же, должны быть проложены велосипедные дорожки и действовать принцип: на дороге приоритет у автомобилей, на велосипедных дорожках — у велосипедистов, а на тротуаре — у пешеходов. Там, где они пересекаются, это должно регулироваться дорожными правилами», — сказал Похмелкин.

По его словам, вопрос снижения аварийности часто сопряжён с манерой езды велосипедистов.

«К сожалению, никто не гарантирует, что велосипедисты будут передвигаться в своих зонах. Они ездят повсюду, выезжают на проезжие части и создают там нервозную обстановку. Их надо убирать и с проезжей части, и с тротуаров», — считает эксперт.

Ввести термин «велосипедные зоны» в начале июня этого года предложило Министерство транспорта. Подразумевалось, что велосипедисты получат возможность двигаться по всей ширине «спокойных улиц». Авторы инициативы тогда подчеркнули, что дополнительных расходов из бюджета реализация изменений не потребует.