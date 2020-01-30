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Преграда коронавирусу: Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
30 января 2020, 16:39 • 60 • В России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса в Китае. Он также распорядился создать круглосуточный штаб по борьбе с заболеванием. Также МИД России заявил о приостановке выдачи гражданам Китая электронных виз через ряд пограничных пунктов пропуска. В свою очередь, Минздрав опубликовал список препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса.
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока РИА Новости © Татьяна Меель
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса. В ходе заседания кабмина он подчеркнул, что документ уже пошёл в работу. Премьер отметил, что правительство должно принять все меры для защиты россиян от заболевания.
Президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации ежедневно, добавил премьер. Кроме того, Мишустин провёл совещание, на котором обсуждалась готовность российской системы здравоохранения к оказанию помощи. По его итогам было подписано распоряжение о создании оперативного круглосуточного штаба, возглавляемого вице-премьером Татьяной Голиковой.
«Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что главная наша ценность — это здоровье граждан. Попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, в ежедневном режиме, регулярно информировать общественность о текущей обстановке, мерах, которые принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации, в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем за распространением вируса», — добавил Мишустин.
Накануне Голикова сообщила, что Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин, из-за вспышки заболевания. Она добавила, что решение о режиме авиасообщения с Китаем будет принято не позднее 31 января.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не принимают специальных мер, чтобы не допустить распространения респираторных заболеваний.
«Мы, собственно, в целом стараемся очень внимательно относиться к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряжённый, что болеть нет времени», — цитирует Пескова РИА Новости.
Минздрав и Роспотребнадзор также рекомендовали для лечения коронавирусной инфекции у взрослых рибавирин — противовирусное средство, применяющееся в том числе при лечении гепатита С, — в комбинации с лопинавиром и ритонавиром — средствами для лечения ВИЧ-инфекции. Кроме того, положительный эффект, как отмечают в ведомствах, может оказывать рекомбинантный интерферон бета-1b — средство для лечения рассеянного склероза.
Россиянам напомнили о необходимости избегать посещения рынков, где продаются животные и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, не посещать зоопарки и иные мероприятия с привлечением животных, а также мыть руки после посещения мест массового скопления людей.Также на russian.rt.com Карта RT: в каких странах зафиксирован новый коронавирус
В свою очередь, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что ситуация с коронавирусом не угрожает российской экономике. Он рассказал, что власти предприняли все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, такие как двойной температурный контроль прилетевших из Китая пассажиров, а также продление запрета на грузо-пассажирское движение через приграничные пункты пропуска.
«Я не думаю, что эта ситуация угрожает каким-либо отраслям экономики. На сегодня принято решение о продлении студенческих каникул для тех вузов, где есть иностранные студенты, ещё целый ряд мер. Мы попросили остановить все проекты, которые связаны с привлечением иностранной рабочей силы», — пояснил он.
МИД России рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Китай, если только они не вызваны крайней необходимостью. Ведомство сообщило, что с 30 января Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения назначил на 30 января заседание, на котором будет решено, необходимо ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.
Напомним, новый тип коронавируса 2019-nCoV был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и примерно за месяц распространился за пределы Китая. К 30 января число жертв возросло до 170, заражены оказались около 8 тыс. человек. Случаи заражения были зафиксированы также в Таиланде, Сингапуре, Японии, Австралии, США, Франции, Канаде, ОАЭ и ряде других стран.
В связи с карантином в Китае ограничили перемещение в нескольких крупных городах провинции Хубэй, международные аэропорты и вокзалы приостановили работу.
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