«Преференции для союзников Гитлера»: как Венский арбитраж отдал Венгрии Южную Словакию и Закарпатье

80 лет назад решением Венского арбитража обширные территории, почти 20 лет входившие в состав Чехословакии, были переданы Венгрии. Адольф Гитлер не имел на тот момент достаточных сил для ведения крупномасштабной войны и сделал ставку на обострение территориальных споров, чтобы создать преференции для потенциальных союзников. Тогда Великобритания и Франция предпочли не вмешиваться в раздел территорий Восточной Европы, что, как отмечают историки, способствовало укреплению Третьего рейха.

2 ноября 1938 года Первый Венский арбитраж существенно изменил границы государств Восточной Европы. Великобритания и Франция устранились от участия в разрешении пограничного вопроса, и в итоге Германия и Италия передали принадлежавшие Чехословакии Южную Словакию и Подкарпатскую Русь в состав Венгрии.

Запутанная история

«Территории, которые стали предметом разбирательства Первого Венского арбитража, принадлежали Венгрии ещё со времён Средневековья», — рассказал в интервью RT ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Александр Стыкалин.

Пришедшие в Подунавье в IX веке мадьяры за два столетия одержали ряд побед над различными европейскими государствами, консолидировали значительные территории в Восточной Европе и создали классическое средневековое Венгерское королевство. Под его контролем постепенно оказалась большая часть земель в среднем и нижнем течении Дуная. Однако в XVI веке Венгрия стала жертвой османской экспансии.

«Территории, судьбу которых предстояло в ХХ веке решать Венскому арбитражу, оказались в той части Венгрии, которую захватили турки. А после изгнания османов они отошли под контроль Габсбургов. Впрочем, вскоре Священная Римская империя распространила свою власть на всю Венгрию», — отметил Александр Стыкалин.

Изначально Габсбурги относились к Венгрии жёстко, скорее как к захваченной территории, но со временем их взгляды изменились. Стало ясно, что венгры прикрывают империю от беспокойных турецких соседей, а кроме того, набранные Габсбургами мадьярские полки хорошо показали себя в европейских войнах. Официальная Вена начала выделять венгров из числа других подчинённых империи народов, даруя им больше прав. Несмотря на это, венгры в XIX веке оказались недовольны своим положением и в 1848 году совершили революцию.

Открытие венгерского парламента в 1848 году

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Для подавления выступлений мятежников австрийские власти обратились к императору Николаю I с просьбой прислать на помощь российские войска.

«Революция была подавлена, но венгры затаили на Россию обиду, державшуюся более ста лет», — поделился в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

По словам Александра Стыкалина, во второй половине XIX века ослабевшие Габсбурги, чтобы сохранить империю, даровали Венгрии широчайшую автономию. Монархия стала дуалистической — император номинально возглавлял два отдельных государства. Словакия и Закарпатье, а также Славония, Хорватия и Трансильвания оказались в венгерской части обновлённой страны.

Трианонский договор

В ходе Первой мировой войны венгры выступали в составе армии Габсбургов. Однако затем, после начала Гражданской войны в России, они действовали уже исходя из своих личных симпатий по обе стороны линии фронта. В составе Красной армии воевали около 100 тыс. мадьяр. В отдельных регионах они составляли от трети до половины войск, сражавшихся на стороне Советов.

В ноябре 1918-го в Будапеште была провозглашена Венгерская народная республика, преобразованная в марте 1919-го в Советскую. В конце 1918 года Венгрия заключила перемирие с Антантой на невыгодных для себя условиях и приступила к сокращению вооружённых сил. Однако Румыния, Чехословакия и Югославия продолжили захватывать ранее подконтрольные Венгрии территории. Это вызвало недовольство в Будапеште и привело к смене власти. В июне 1919-го Венгерская Красная армия установила контроль над Словакией.

Новые обстоятельства заставили западные державы начать переговоры с венгерскими советами. Франция гарантировала Венгрии прекращение интервенции в обмен на отвод войск. В Будапеште на новые условия согласились, но представители Антанты и не думали выполнять взятые на себя обязательства. В результате в августе 1919 года румынские войска свергли Советы в Венгрии. К власти в стране пришли правые силы во главе с адмиралом Миклошем Хорти, бывшим главнокомандующим австро-венгерским военно-морским флотом. Однако, несмотря на идеологическую близость с новыми будапештскими властями, западные державы для заключения мира выдвинули Венгрии жёсткие условия.

В июне 1920 года был подписан Трианонский договор. По его условиям Венгрия потеряла 72% своей территории, на которой проживали 64% населения страны, включая 3 млн этнических венгров. Словакия вместе с Подкарпатской Русью оказалась в составе Чехословакии, балканские владения Будапешта отошли Югославии, Трансильвания и часть Баната — Румынии.

Посол США во Франции Хью Уоллес подписывает венгерский мирный договор в историческом Трианонском дворце в Версале, 22 июня 1920 года

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Будапешт утратил выход к морю и около 80% своего промышленного потенциала. Страна осталась без флота, авиации и бронетехники, с армией численностью всего 35 тыс. человек и без права экспортировать вооружение. Чтобы сломить сопротивление венгерских дипломатов, премьер-министр Франции Александр Мильеран сделал приложение к тексту договора, в котором подчеркнул, что условия документа в дальнейшем могут быть пересмотрены. После этого венгерская сторона сделала выводы, что действие условий договора будет временным.

«Трианонский договор, как и всю Версальскую систему, сложно было назвать справедливым. Ставшая после Первой мировой войны очень влиятельной Франция сделала ставку на чехословацкий проект и исходя из этого определяла границы. Земли в Южной Словакии, на которых проживало значительное количество венгерского населения, передали Праге по экономическим соображениям — они, в отличие от соседних горных районов, являлись плодородными и на них можно было успешно развивать сельское хозяйство», — отметил Александр Стыкалин.

Время для реванша

Трианонский договор стал для Венгрии национальной трагедией. В стране объявили траур. Вплоть до 1938 года в Венгрии были приспущены государственные флаги, в школах читали молитвы о воссоединении родины. Реваншистские идеи стали важной составляющей политической пропаганды Миклаша Хорти, объявленного в 1920 году регентом Королевства Венгрия, фактически не имевшего монарха.

«Практические условия для реванша возникли в 1938 году в связи с Мюнхенским сговором», — рассказал Александр Стыкалин.

Заявив на стадии переговоров с западными державами о территориальных претензиях Германии на Судеты, глава Третьего рейха Адольф Гитлер также потребовал от Англии и Франции, чтобы те заставили Чехословакию отказаться от районов с преимущественно венгерским и польским населением.

«Это были преференции для потенциальных союзников. Третий рейх был ещё совсем не тот, что в 1941-м или даже 1939 году. В 1938-м германская армия была ещё слишком слаба, и для неё мог стать проблемой даже конфликт с Чехословакией. А о большой войне одновременно с несколькими европейскими державами и говорить было нечего. Поэтому Гитлер искал страны, на которые мог опереться, исходя из интересов в территориальных вопросах. Ими и стали Польша с Венгрией», — отметил Юрий Кнутов.

Во время подписания Мюнхенского соглашения

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На Мюнхенской конференции интересы венгров Чехословакии формально представлял итальянский дуче Бенито Муссолини. Помимо соглашения, передававшего Германии Судеты, в ходе конференции была также принята декларация, обязывающая Прагу в трёхмесячный срок урегулировать территориальные споры с Будапештом и Варшавой. Однако Польша, не дожидаясь истечения заявленного срока, аннексировала Тешинскую Силезию, а переговоры провела только относительно земель в Северной Словакии, которые вскоре также перешли под власть Варшавы.

Венгрия же в переговоры вступила и, опираясь на данные об этническом составе населения согласно переписи 1910 года, потребовала безальтернативно передать ей юго-восточную часть Чехословакии от Братиславы до Мукачева (23% территории Словакии). На остальных словацких землях Будапешт хотел провести плебисцит. Прага выполнять такие условия отказалась и обратилась к подписантам Мюнхенского соглашения как к третейским судьям. Франция и Великобритания от участия в разбирательствах устранились, предоставив решать спор Германии и Италии.

Венгрия объявила мобилизацию и передала германскому руководству, что может начать войну. Но к подобному ходу событий оказался не готов Гитлер — он потребовал от Будапешта продолжения переговоров. Нацистского фюрера, вынашивавшего планы похода на восток, не устраивал вариант с полным разделом Словакии между Венгрией и Польшей. Он не желал возникновения общей границы между этими двумя странами, которая могла бы сблизить Будапешт и Варшаву. Параллельно Берлин и Рим продолжали давить на Прагу.

22 октября 1938 года Чехословакия согласилась частично удовлетворить претензии Венгрии, оставив себе только несколько густонаселённых районов на севере области, на которую претендовал Будапешт. Венгры на это не пошли, и обе стороны решили разбирать спор в «международном арбитраже», созданном Римом и Берлином. Рассмотрение дела проходило в Вене 2 ноября 1938 года. Оно получило название Первого Венского арбитража (Второй касался урегулирования споров с Румынией). Согласно его решению, Венгрии были переданы территории Чехословакии площадью 11 927 кв. км, на которых проживали свыше миллиона человек. Требования Будапешта не были удовлетворены лишь относительно Братиславы и Нитры. В марте 1939 года, после окончательной ликвидации Чехословакии, Гитлер разрешил Венгрии оккупировать оставшуюся часть Подкарпатской Руси.

Провалившиеся планы

В социально-экономическом плане Венгрия в 1938 году была менее развита, чем Чехословакия. Из-за ухудшения качества жизни жители переданных территорий (особенно чехи, словаки и русины) начали выражать своё недовольство и были подвергнуты репрессиям.

В 1939 году Венгрия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту. В апреле 1941-го венгерская армия совместно с германской вторглась в Югославию, часть территории которой Будапешт с согласия Берлина аннексировал. В июне венгерская политическая элита выступила за участие в войне против СССР, но Хорти сомневался. Тогда, 26 июня, неизвестные самолёты сбросили бомбы на город Кошице.

По мнению многих историков, это была немецко-румынская постановка, однако формально в авиационном ударе обвинили Советский Союз, что и стало основанием для отправки венгерских войск на советскую территорию.

Позднее, увидев, что война развивается не в пользу Третьего рейха, Хорти начал предпринимать шаги, направленные на разрыв союза с Гитлером.

Адольф Гитлер с венгерским адмиралом Хорти и лидером нацистской партии Мартином Борманом, 21 марта 1944 года

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Весной 1944 года Венгрия была оккупирована нацистами, Хорти заключили под домашний арест в замке, а в Будапеште было установлено прогерманское правительство. Из страны вывезли и уничтожили в лагерях смерти свыше 400 тыс. евреев. В январе — марте 1945 года Красная армия освободила территорию Венгрии от гитлеровцев. Однако наиболее непримиримая часть венгров отступила в Австрию, где 9 мая сдалась американцам.

В 1947 году согласно Парижскому мирному договору Будапешт утратил все территориальные приобретения, предусмотренные Венским арбитражем. Южную Словакию передали в состав Чехословакии, а Подкарпатская Русь с согласия Праги была ещё ранее присоединена к СССР. «Люди, родившиеся в Закарпатье до 1918 года, оказались в уникальной ситуации — не выезжая из родных мест, они побывали гражданами пяти государств: Австро-Венгрии, Чехословакии, Венгрии, СССР и Украины», — отметил Александр Стыкалин. По его мнению, жители Венгрии с большим трудом смирились с потерей земель, которые они считали своими. «Отношения на межгосударственном уровне между Венгрией и Чехословакией оставались натянутыми, и их компартии между собой вынуждена была мирить Москва», — отметил эксперт.

По словам Юрия Кнутова, у многих венгров долгое время сохранялось прохладное отношение к русским, связанное с событиями 1848 года и нивелированием результатов Первого Венского арбитража по итогам Второй мировой войны. «Сегодня в Венгрии настроения в значительной мере изменились. Есть немало людей, которые, сравнивая социально-экономическое сотрудничество Будапешта с Москвой и Брюсселем, делают свой выбор не в пользу последнего», — заметил он.

Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что потеря, приобретение и повторная утрата Венгрией земель в Южной Словакии и Закарпатье связаны с реалиями международного политического процесса. «Хотя принцип государственного суверенитета был принят за основу международных отношений ещё 370 лет назад в результате заключения Вестфальского мира, в реальной жизни он воплощается малыми государствами в процессе союза либо противостояния великим державам. Например, после Второй мировой войны суверенитет малых государств был гарантирован двумя мировыми полюсами, а после распада этой системы мы сразу же столкнулись с драматической ситуацией в Югославии. Хотелось бы, чтобы единые принципы работали постоянно, но на практике это, увы, не всегда возможно», — подытожил эксперт.