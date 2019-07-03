«Преемственность политики Порошенко»: как проходит визит Зеленского в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Канаде, его принял премьер-министр страны Джастин Трюдо. По итогам встречи украинский лидер заявил, что Оттава поставит Киеву военную технику. Кроме того, Канада пообещала выделить финансовую помощь Украине в размере $45 млн, в том числе $25 млн — на проведение «демократических реформ». Эксперты отмечают, что Зеленский проводит такую же внешнюю политику, как и его предшественник Порошенко. Визит президента в Канаду подаётся на Украине как большой дипломатический успех, при этом, по мнению аналитиков, власть игнорирует серьёзные экономические проблемы и ничего не предпринимает для разрешения конфликта в Донбассе.

Киев и Оттава договорились о развитии военного сотрудничества и о поставках украинской стороне военной техники, заявил президент Украины Владимир Зеленский, который находится с трёхдневным визитом в Канаде.

«Я думаю, мы можем откровенно об этом сказать: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Украинский лидер полагает, что Канада оказала Киеву поддержку на фоне «агрессии России».

«Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности», — сказал президент Украины.

Говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский подчеркнул, что разрешить конфликт возможно «политико-дипломатическим путём», а также при помощи «продолжения санкционной политики» в отношении России.

Кроме того, в ходе визита в Канаду украинский лидер заявил, что Киев продолжит сближение с Европой и будет стремиться достичь стандартов НАТО в армии.

«Мы продолжим этот путь (в Европу. — RT), и этот выбор я всегда буду защищать. Мы продолжим сотрудничество с международными финансовыми организациями и будем приближать армию Украины к стандартом НАТО, а Украину — к НАТО», — сказал Зеленский, выступая на украинской конференции по вопросу реформ.

Также украинский лидер провёл переговоры с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном.

«Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ​​​. Я подчёркиваю это», — сказал украинский президент.

Отметим, что в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Трюдо, а также в начале выступления на конференции по реформам слова Зеленского вызвали смех у аудитории.

После беседы с Трюдо украинский президент начал своё выступление на английском.

«Я бы хотел произнести свою речь на языке, который хорошо понимают в этой стране и который почти имеет статус официального, — это украинский», — сказал Зеленский.

Примерно так же он начал выступление на конференции по реформам: сначала заговорил по-английски, но почти сразу перешёл на украинский.

«Привет! Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском», — сказал Зеленский.

Деньги на реформы

Как полагает премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Украина стремится к переменам, поэтому жители страны избрали главой государства Зеленского.

«Народ Украины послал ясный сигнал не только своим политическим лидерам, но и всему миру: они одобрили перемены более храбро и амбициозно, чем когда бы то ни было», — заявил Трюдо.

Он добавил, что Канада «всегда будет защищать суверенитет Украины» и продолжит «осуждать российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма».

Также Трюдо рассказал, что Канада выделит Украине $45 млн. Из них $25 млн предназначены «для проведения демократических реформ», которые, по мнению премьера, «помогут улучшить качество жизни украинцев».

Бывший президент Украины Пётр Порошенко с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт, полёт на вертолёте над Львовской областью, январь 2018 года

Reuters

© Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Отметим, что Канада и ранее неоднократно выделяла средства Украине. По разным оценкам, с 2014 года Киев получил от Оттавы более 700 млн канадских долларов ($533 млн).

Кроме того, в МИД Канады заявили о намерении не допускать в страну граждан самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами.

«Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнёров последовать этому примеру», — заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

В ходе визита в Канаду Зеленский также встретился со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Украинский лидер выразил властям Соединённых Штатов благодарность за поддержку.

«Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине», — говорится в заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте Зеленского.

«Всё, что списано, — на Украину»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Киеву необходима помощь Запада, поскольку страна оказалась в крайне тяжёлом экономическом положении.

«С европейцами он встретился, но там деньги будет получить значительно сложнее. Зеленский понимает, что Канада на сегодняшний день является главным украинским спонсором», — говорит эксперт.

Общая стратегия внешней политики Зеленского фактически ничем не отличается от политики Порошенко, заметил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Он предположил, что окончательно курс Зеленского оформится после визита в Вашингтон. Впрочем, по его словам, уже сейчас понятно, что Западу придётся по-прежнему вливать средства в украинскую экономику.

«Это финансовая поддержка нынешнего политического режима на Украине, это кредиты и разного рода помощь и, конечно, открытие рынка для украинских товаров, а также военная помощь, потому что военных технологий сегодня на Украине практически не осталось», — сказал эксперт в беседе с RT.

Солдаты украинской армии чинят военную технику

Reuters

© Gleb Garanich

Суздальцев отметил, что визит Зеленского в Канаду на Украине подают как большой успех, однако, по сути, практических договорённостей не так уж много. По словам аналитика, заявление о поставках техники вызывает вопросы, поскольку Канада производит продукцию военного назначения в основном в сотрудничестве с США, а не самостоятельно.

«Поэтому трудно представить, что там конкретно будет поставлять Канада. Может быть, она несколько усилит военно-морской флот Украины. Украина сейчас главный сборщик военного металлолома из Европы и США. То есть всё, что списано, она и покупает», — сказал эксперт.

Он заключил, что Зеленский пока придерживается того курса внешней политики, который Украина избрала ещё при Порошенко.

«Преемственность внешней политики Порошенко полная. Чем больше Украина на Россию давит, тем больше может рассчитывать на поддержку со стороны Запада. И надежды, что возникнут какие-то другие версии этого государства, пока, к сожалению, нет», — подытожил Суздальцев.