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Преемницу Меркель удивила "дипломатия" американского посла
15 января 2019, 03:09 • 40 • В мире
Председатель немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказала недовольство действиями посла США в Германии Ричарда Гренелла, который отправил письма с угрозами о вводе санкций в отношении компаний, работающих над проектом "Северный поток - 2″. Она назвала такие действия "довольно необычными с точки зрения дипломатии".
Новый председатель партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила недоумение в связи с действиями американского посла Ричарда Гренелла. Накануне он отправил письма ряду компаний, которые принимают участие в проекте "Северный поток - 2″ с угрозами ввести в отношении них санкции. Крамп-Карренбауэр назвала подобные действия "довольно необычными с точки зрения дипломатии", но в целом высказала недовольство такими угрозами.
С ней согласились замглавы Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер, спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт и замглавы фракции "Левые" Фабио Де Мази.
Политики различных немецких фракций обратились к своему правительству с просьбой выразить протест Соединённым Штатам в связи с проведением такой агрессивной внешней политики.
Ранее официальный представитель американской стороны, а именно посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что со стороны его государства будут приниматься радикальные меры в виде санкций в адрес тех компаний, которые участвуют в поддержке "Северного потока - 2″. В частности, Bild сообщал, что Гренелл разослал подробные письма на эту тему, которые нужно воспринимать "не как угрозу, а как ясное выражение политики США".
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