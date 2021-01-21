Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Главная / Политика

Преемника Меркель раскритиковали в Германии за симпатию к России

21 января 2021, 14:10  •  22 • Политика
Армин Лашет. Фото: Marcel Kusch/dpa/www.globallookpress.com
От немецкого политика требуют более жесткого курса
Избранный на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет должен определиться: или он дружит с Россией, или защищает интересы Европы. Об этом заявила глава партии Зеленых в Германии Анналена Бэрбок.
По ее убеждению, новое правительство Германии должно иметь более выраженный "проевропейский профиль" и занимать четкую позицию по отношению к "автократическим режимам". Пока же, по словам Бэрбок, Лашет слишком "дружелюбно" отзывается о России, в том числе поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2".
По мнению Бэрбок, этот проект представляет угрозу для восточноевропейских соседей Германии, а для Украины он вообще "фатален", поэтому от его реализации нужно отказаться, передает "Шпигель".
На днях в Германии прошли выборы председателя правящей партии. Лидером ХДС стал глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Если в сентябре 2021 г. партия под его руководством выиграет парламентские выборы, то Лашет станет новым канцлером ФРГ вместо Ангелы Меркель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
21 января 2021, 00:25
"В Степанакерте особенно много": Российский генерал рассказал о запрещённых "Колокольчиках"
21 января 2021, 04:05
Что Трамп написал в записке для Байдена: "Джо, ты знаешь…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в проруб...
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
20 января 2021, 13:25
В Киеве нашли возможность помириться с Москвой
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
16 января 2021, 10:25
Выстрелил себе в грудь дважды?! Америка начала убивать
16 января 2021, 21:25
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.