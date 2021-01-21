Преемника Меркель раскритиковали в Германии за симпатию к России

Армин Лашет. Фото: Marcel Kusch/dpa/www.globallookpress.com

От немецкого политика требуют более жесткого курса

Избранный на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет должен определиться: или он дружит с Россией, или защищает интересы Европы. Об этом заявила глава партии Зеленых в Германии Анналена Бэрбок.

По ее убеждению, новое правительство Германии должно иметь более выраженный "проевропейский профиль" и занимать четкую позицию по отношению к "автократическим режимам". Пока же, по словам Бэрбок, Лашет слишком "дружелюбно" отзывается о России, в том числе поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2".

По мнению Бэрбок, этот проект представляет угрозу для восточноевропейских соседей Германии, а для Украины он вообще "фатален", поэтому от его реализации нужно отказаться, передает "Шпигель".

На днях в Германии прошли выборы председателя правящей партии. Лидером ХДС стал глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Если в сентябре 2021 г. партия под его руководством выиграет парламентские выборы, то Лашет станет новым канцлером ФРГ вместо Ангелы Меркель.