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Преемника Меркель раскритиковали в Германии за симпатию к России
21 января 2021, 14:10 • 22 • Политика
От немецкого политика требуют более жесткого курса
Избранный на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет должен определиться: или он дружит с Россией, или защищает интересы Европы. Об этом заявила глава партии Зеленых в Германии Анналена Бэрбок.
По ее убеждению, новое правительство Германии должно иметь более выраженный "проевропейский профиль" и занимать четкую позицию по отношению к "автократическим режимам". Пока же, по словам Бэрбок, Лашет слишком "дружелюбно" отзывается о России, в том числе поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2".
По мнению Бэрбок, этот проект представляет угрозу для восточноевропейских соседей Германии, а для Украины он вообще "фатален", поэтому от его реализации нужно отказаться, передает "Шпигель".
На днях в Германии прошли выборы председателя правящей партии. Лидером ХДС стал глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Если в сентябре 2021 г. партия под его руководством выиграет парламентские выборы, то Лашет станет новым канцлером ФРГ вместо Ангелы Меркель.
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