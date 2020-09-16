Преемника Абэ уничтожит вопрос Курил - эксперт

Есихидэ Суга. Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com

В отношениях Москвы и Токио начинается зима

Новым премьером Японии официально стал Ёсихидэ Суга. Итог парламентского голосования в среду, 16 сентября, не стал сюрпризом, поскольку на днях Суга был избран председателем правящей Либерально-демократической партии. Не ждут от нового премьера сюрпризов и дальше.

Суга считается соратником предшественника Синдзо Абэ, полностью разделяющим его взгляды. Ему 71 год, он всю жизнь занимался политикой и никогда не призывал к радикальным переменам. Тем более он не будет делать резких движений сейчас, когда возглавлять партию, а значит, и правительство ему осталось всего год – нынешние выборы были внеочередными.

"Руководство партии сделало ставку на Сугу, поскольку он более всех олицетворяет преемственность и способен продолжить правление Абэ без самого Абэ",

– приводит ВВС мнение японского политолога Коичи Накано. Он сомневается, что именно Суга возглавит предвыборную кампанию – 2021, скорее всего, к этому времени будет найден более молодой и харизматичный лидер.

Тем более Суга не рискнет делать какие-то конкретные шаги в отношении России. Абэ называл Курильский вопрос делом своей жизни. Он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным 18 раз. Но продвинуться к решению территориального спора и заключению мирного договора сторонам так и не удалось.

Сейчас ситуация еще более ухудшилась для японцев. Внесенная летом 2020 г. поправка в Конституцию РФ однозначно запрещает отчуждение территорий. А заключение мирного договора без возвращения Курильских островов станет политическим самоубийством для любого японского лидера, указывает эксперт. Ветеран японской политики Суга явно не захочет закончить карьеру на такой ноте. Он поступит, по обыкновению, практично – заморозит развитие отношений с РФ как минимум на год.

Ранее Суга заявлял, что не пойдет на компромисс с Москвой и будет настаивать на возвращении всех четырех островов Южно-Курильской гряды. По мнению экспертов, заключение мирного договора между странами затянется на годы.