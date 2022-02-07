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Преемник Путина удивит всех? Эксперт намекнул на "большой договорняк"

07 февраля 2022, 12:20  •  47 • Политика
Несмотря на то, что наиболее вероятным кандидатом на роль преемника Путина считают Сергея Шойгу, в реальности выбор президента может всех удивить, считает политолог Константин Камкин. Он не исключил, что президент пойдёт на "договорной" сценарий.
В последние недели в СМИ и соцсетях вновь активно обсуждается главная интрига политической жизни нашей страны: кого выберет своим преемником Владимир Путин, если решит не принимать участие в выборах 2024 года.
Путин, считает политолог Константин Камкин, стоит перед очень непростым выбором:
Или однозначно идти в сторону консерватизма и изоляционизма, или всё-таки довести до максимальной ставки и пойти на большой договорняк.
При первом варианте, полагает эксперт, преемником однозначно станет кто-то из силовых структур. Камкин напомнил в беседе с Царьградом, что чаще всего называют имя министра обороны Сергея Шойгу.
Но если президент решит выбрать второй сценарий, то удивит всех: власть может даже перейти к кому-то из представителей оппозиции. Такой вариант, по мнению эксперта, полностью исключать нельзя.
В целом решение о преемнике, скорее всего, будет приниматься под воздействием внешних факторов, считает наш собеседник.

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