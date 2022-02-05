Преемник Путина работает в Госдуме? Интригу раскрыл политолог: "Спокойно может передать страну"

Человек, которого Путин назовёт своим преемником, никогда не предаст страну, уверен эксперт.

До президентских выборов 2024 года остаётся совсем немного, и жители России всё чаще задаются вопросом - избрал ли Владимир Путин кандидата в свои преемники или будет участвовать в выборах сам? Свою версию высказал в разговоре с Царьградом известный политолог Маис Курбанов.

По мнению Курбанова, Путину удалось за последние годы подготовить немало достойных кандидатов на смену себе на посту президента России. Все они, по словам эксперта, настоящие патриоты: "Это новое поколение, они знают причины всех проблем в России, это хорошо подготовленная молодёжь".

Этих людей, подсказал наш собеседник, мы регулярно видим в Госдуме, в администрации президента, в Совете Федерации.

"Можно сказать, очень многие такие подготовленные кандидаты существуют, и Владимир Владимирович Путин спокойно может передать им страну, они никогда страну не предадут, как в 91-м году было".

Но тут может возникнуть один нюанс, добавил Маис Курбанов: "Я так думаю, что его не отпустят. Сейчас уже население России понимает, что Путин очень сильно нужен не только России, а всему миру. И он может только достичь своим авторитетом объединения России и бывшего Советского Союза".

Поэтому, считает Курбанов, говорить об уходе Путина и его преемнике пока рано: "Владимир Владимирович ещё молод, энергичен, он особенно работает. Может, кто-то больше него знает, но другого человека с авторитетом, который Путин имеет не только в России, но и в мире, пока не существует, и представить его тоже трудно".