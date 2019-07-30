Преемник Путина? "Мы знаем его имя". Политолог о рокировке в пятилетней перспективе

Пятьдесят четыре процента российских граждан хотят сохранения Владимира Путина на посту президента после 2024 года. Это показали опросы "Левада-центра". Доля тех, кто доверяет Путину, выросла до максимума с июля 2001 года и достигла 43 процентов. По словам опрошенных, они не видят альтернативы действующему президенту. В 2016 году такого мнения придерживались лишь 29 процентов опрошенных. Царьград в беседе с экспертами пытался понять, с чем связаны подобные цифры. Так, политолог Александр Асафов полагает, что дело не только в популярности действующего президента России, но и в том, что народ не видит альтернативы. Но такой альтернативы, по всей видимости, и не может быть - по крайней мере, пока, поскольку время еще не пришло.

"Выбирать в середине 2019 года не из кого. И потому общество это и не обсуждает. Не разбираются фигуры преемников. Преемников, подразумевая, что по закону последний срок. На мой взгляд, просто время не пришло. Путин сказал, впереди ещё пять лет, и поэтому все обсуждения на тему "после Путина" - так назывался один из докладов, пока неактуальны. Это время не пришло, это всё будет несколько позже, когда это станет более актуальным. Сейчас это неактуально".

Возможен ли вариант, как в период отказа от власти Бориса Ельцина, когда президент сложил полномочия и экстренно представил Владимира Путина как своего преемника? Политолог считает, что сейчас наше общество не воспримет подобный вариант.

"Я думаю, что общество и государство взрослеет. И оно, собственно, находится не в таких обстоятельствах, как при Борисе Николаевиче, и в общем, процессы у нас, скажем так, гораздо более открытые, транспарентные и понятные. Если рассуждать о преемнике, мы, скорее всего, знаем фамилию этого человека, и он находится в системе государственной власти в одной из ветвей. Но кто конкретно, сейчас говорить преждевременно, как я уже сказал. Есть какой-то список из 10-15 фамилий, которые могут в этом ключе обсуждаться, - сказал политолог, добавив. - Самый простой момент для обсуждения - это Дмитрий Анатольевич Медведев, который, я думаю, что по опросам даже "Левады" вызвал бы гораздо больше негатива. Тем не менее, на мой взгляд, скажем, появление из тени, появление каких-то новых лиц, возможно, но вероятность этого не очень высокая. Я думаю, что мы уже знаем следующего президента, но мы пока не знаем его в этом качестве".