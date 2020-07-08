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Преемник Путина: После заявления Венедиктова слово взял Делягин

08 июля 2020, 23:00  •  28 • Политика
Венедиктов назвал Медведева самым вероятным преемником Путина. Делягин предложил альтернативный сценарий.
Главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал Дмитрия Медведева самым вероятным преемником президента России Владимира Путина. Политолог и экономист Михаил Делягин оценил вероятность такого исхода и предложил альтернативный сценарий развития событий.
Главный аргумент Венедиктова состоит в том, что Медведев уже опробован в роли президента России и "полностью выведен из-под критики". Так сказать, находится в "резерве".
Политолог и экономист Михаил Делягин высказывает большие сомнения на этот счёт. Он отмечает, что искусство политики заключается, во-первых, в устранении реальной альтернативы, а во-вторых, в умении подбирать себе альтернативу так, чтобы любая конкуренция была заведомо провальна. Например, сейчас мало кто может представить себе, что президентом России станет условный Зюганов, указывает эксперт.
В настоящее время реальной альтернативы Путину не видно. Это свидетельствует о том, что система работает эффективно, и с этой точки зрения альтернатива президенту пока не нужна, уверен Делягин.
Что же касается возможного преемника, то для его назначения требуется высокая политическая культура, которой, по мнению эксперта, в России сейчас нет. В таких условиях преемника надо тщательно готовить, выбирать и проверять. Поэтому когда преемник появится, а он появится, уверен Делягин, это произойдёт в самый последний и самый неожиданный для всех момент.

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