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Преемник Путина - это конкретный человек. Охлобыстин и Михеев о том, кто поведёт за собой русских

14 января 2020, 00:54  •  49 • Политика
На волне постоянных обсуждений имени преемника Владимира Путина оказалось, что идеальные характеристики будущего президента России, описанные нами в опросе ВЦИОМ, вполне совпадают и с экспертным мнением. В беседе с Иваном Охлобыстиным и Сергеем Михеевым Царьград убедился, что преемник - это конкретный человек, который поведёт за собой русских.
Тему преемственности власти в России - попросту историю с преемником президента Владимира Путина - вновь подняли на страницах мировых СМИ. На этот раз высказался автор швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung. В его понимании единственным вариантом должен стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Мы не будем останавливаться на аналитической части материала - в конце концов тут можно лишь отметить, что называют они известного "преемника Путина", много раз описанного другими источниками. Но в свете информационного повода предлагаем подробно поговорить о "преемнике мечты" - так называемой русской мечте во главе властной иерархии. Кто должен вести за собой русских?
Свой вариант ответа на вопрос мы с вами давали в опросе ВЦИОМ - получился смутный образ с конкретными характеристиками защитника. О защитнике и в первую очередь человеке во главе России, а не функции говорил в авторской программе заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константина Малофеева "Русская мечта" Иван Охлобыстин.
"Я, опять же, не политолог, не экономист, но я знаю одно: веры простой процессуальной формуле у меня нет. Я верю конкретному человеку. Со всеми его изменениями, со всеми возможностями, некоей трансформацией. Но при этом остающемуся человеком. Потому что я хочу служить не бумаге, а человеку. Я считаю, что мои интересы должен представлять человек, а не машина. И поэтому в основе государственной власти должен быть человек. В принципе, это и есть монархия. Но можно как угодно назвать. Я просто называю "монархия" для простоты понимания. Можно мудрёное слово найти из "Википедии" или ещё что-то. Единоличное правление, например".
Кто станет таким единоличным правителем? Иван Охлобыстин уверен, что Владимир Путин, как раз потому, что "он был бы хорошим монархом", на такой шаг не пойдёт - "потому что он человек очень трезвый, что вызывает уважение". И он понимает, "что находится в таком возрасте, когда дай Бог срок продержаться, потому что нельзя быть президентом и ещё кем-то".
"Думаю, он задумывается над этим и готовит некую платформу для будущей реализации этого проекта. Видимо, должна зародиться новая генерация начальствующих чинов, которая помаленьку будет к этому подводить. Мы всё равно так живём. Мы просто пытаемся сделать вид - показаться либеральной Европе такими же, как они, не являясь такими. Мы разные", - добавил Охлобыстин.
Подобную позицию в "Русской мечте" высказывал и политолог Сергей Михеев. Он напомнил о провальной схеме из 1990-х, когда к власти пришли чиновники определённого толка. Избавиться до конца от них не удаётся и теперь.
"В 90-е годы на поверхность вынесли тех, кто очень примитивно понимаемый успех возвёл в рамки единственного критерия элитарности. На мой взгляд, элита - это те, кто готов, во-первых, с ответственностью отнестись к судьбе народа и судьбе государства; во-вторых, отнестись к этому с любовью. Если вы готовы применить творческое усилие - не просто там бухгалтерию на калькуляторе, бездумный перенос чьих-то моделей на нашу почву, - но при этом ответственно относясь к стране, к людям, относясь к ним с любовью, - вот тогда вы элита. А не то что вас занесло наверх, просто потому что вы где-то какие-то подняли деньги или заняли какой-то пост. Этого слишком мало для того, чтобы войти в историю как элита страны", - подчеркнул Михеев.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заявил автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.

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