Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТ...
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на ст...
Главная / Политика

Преемник Меркель объяснил, как решить разногласия по "Северному потоку - 2"

15 июля 2021, 02:30  •  171 • Политика
В Германии подчеркнули, что газопровод является исключительно экономическим проектом, а не геополитическим.
"Газопровод Северный поток - 2" не стоит использовать как инструмент против Украины, считает кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет. По его словам, Германия расценивает газовый хаб как экономический проект.
При этом после завершения строительных работ следует установить условие, что данный проект не будет использоваться в геополитических целях.
По его словам, ориентировочно в августе - сентябре укладка труб "Северного потока - 2" завершится, и тогда "нужно будет новое разрешение - европейское, чтобы газ начал поставляться", заметил глава ХДС.
В любом случае Германия будет нуждаться в поставках газа. Потому сейчас, с политической точки зрения, неважно, поступает газ в ФРГ по земле или по морю.
"Нам в будущем нужно будет больше газа, если мы хотим завершить энергетическую реформу. А в Западной Европе всё меньше стран производят газ", - добавил Лашет.
Отметим, что Москва неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнёрами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






171
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
15 июля 2021, 00:40
НАТО лопнет, как мыльный пузырь: Эксперт назвал триггер для развала альянса
14 июля 2021, 22:50
Путин и Байден встретятся на саммите АТЭС, чтобы обсудить борьбу с COVID
15 июля 2021, 00:40
"Хоть народ вывози": Захарова высмеяла заявление Псаки по Афганистану
14 июля 2021, 22:50
"Из Белого дома не видно?": Захарова разоблачила двойные стандарты США
14 июля 2021, 22:50
Трансляции доступны всем, но: Причина отказа от публичной демонстрации выборов оказалась банальной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2021, 15:35
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
08 июля 2021, 07:20
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинили во всём президента
13 июля 2021, 09:15
Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США
09 июля 2021, 11:45
Окружат города и откроют огонь по нелояльному населению
13 июля 2021, 12:55
"Россия не проходной двор и не коммунальная квартира": Русский ответ на беспредел мигрантов
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.