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Преемник Меркель объяснил, как решить разногласия по "Северному потоку - 2"
15 июля 2021, 02:30 • 171 • Политика
В Германии подчеркнули, что газопровод является исключительно экономическим проектом, а не геополитическим.
"Газопровод Северный поток - 2" не стоит использовать как инструмент против Украины, считает кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет. По его словам, Германия расценивает газовый хаб как экономический проект.
При этом после завершения строительных работ следует установить условие, что данный проект не будет использоваться в геополитических целях.
По его словам, ориентировочно в августе - сентябре укладка труб "Северного потока - 2" завершится, и тогда "нужно будет новое разрешение - европейское, чтобы газ начал поставляться", заметил глава ХДС.
В любом случае Германия будет нуждаться в поставках газа. Потому сейчас, с политической точки зрения, неважно, поступает газ в ФРГ по земле или по морю.
"Нам в будущем нужно будет больше газа, если мы хотим завершить энергетическую реформу. А в Западной Европе всё меньше стран производят газ", - добавил Лашет.
Отметим, что Москва неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнёрами.
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