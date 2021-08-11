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Предыстория скандала с Азербайджаном: Жириновский выдал про "свержение Алиева"
11 августа 2021, 23:45 • 79 • В мире
Скандал с экс-послом Азербайджана, который оскорбил не только политика Владимира Жириновского, но и всех русских, - продолжение пикировки, начатое несколько недель назад.
До оскорбительных заявлений от бывшего азербайджанского посла случился другой показательный инцидент между Жириновским и представителями Баку. В частности, в начале августа сообщалось, что в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах России. Поводом стали "предвзятые и оскорбительные" заявления лидера ЛДПР в интервью "Комсомольской правде". В том разговоре Жириновский утверждал, что Южный Кавказ - это зона влияния России, а также предлагал воздействовать на руководство Азербайджана.
Кроме того, политик говорил, что американские интересы могут повлиять на расклад сил в Баку. "Если Байден захочет, там его [Ильхама Алиева - ред.] свергнут в течение двух недель", - заявлял лидер ЛДПР.
Впрочем, на ноту от азербайджанского МИД сам Жириновский отреагировал с недоумением. Он подчеркнул, что неоднократно называл "Ильхама Алиева мудрым руководителем". Также он подчеркнул, что имеет право высказывать своё мнение.
Скандал через несколько дней затих, но сейчас, после видеообращения Исфандияра Вагабзаде, который в своей речи атаковал русских, вспыхнул с новой силой.
По мнению Жириновского, заявление экс-посла Азербайджана - часть плана по подрыву отношений с нашей страной. Жириновский считает, что в дипломате говорит накопленная злоба, которая собиралась на протяжении всего советского времени.
Проблема в том, что существует большой проект противопоставления России странам бывшего СССР, напомнил Жириновский. И этот проект "Анти-Россия" будет только расширяться в странах Средней Азии усилиями таких спикеров, как Вагабзаде.
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