Предыстория скандала с Азербайджаном: Жириновский выдал про "свержение Алиева"

Скандал с экс-послом Азербайджана, который оскорбил не только политика Владимира Жириновского, но и всех русских, - продолжение пикировки, начатое несколько недель назад.

До оскорбительных заявлений от бывшего азербайджанского посла случился другой показательный инцидент между Жириновским и представителями Баку. В частности, в начале августа сообщалось, что в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах России. Поводом стали "предвзятые и оскорбительные" заявления лидера ЛДПР в интервью "Комсомольской правде". В том разговоре Жириновский утверждал, что Южный Кавказ - это зона влияния России, а также предлагал воздействовать на руководство Азербайджана.

Кроме того, политик говорил, что американские интересы могут повлиять на расклад сил в Баку. "Если Байден захочет, там его [Ильхама Алиева - ред.] свергнут в течение двух недель", - заявлял лидер ЛДПР.

Впрочем, на ноту от азербайджанского МИД сам Жириновский отреагировал с недоумением. Он подчеркнул, что неоднократно называл "Ильхама Алиева мудрым руководителем". Также он подчеркнул, что имеет право высказывать своё мнение.

Скандал через несколько дней затих, но сейчас, после видеообращения Исфандияра Вагабзаде, который в своей речи атаковал русских, вспыхнул с новой силой.

По мнению Жириновского, заявление экс-посла Азербайджана - часть плана по подрыву отношений с нашей страной. Жириновский считает, что в дипломате говорит накопленная злоба, которая собиралась на протяжении всего советского времени.

Проблема в том, что существует большой проект противопоставления России странам бывшего СССР, напомнил Жириновский. И этот проект "Анти-Россия" будет только расширяться в странах Средней Азии усилиями таких спикеров, как Вагабзаде.