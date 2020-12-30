Предъявлены обвинения по трём статьям: экс-схимонах Сергий арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов). В Следственном комитете уточнили, что Романову были предъявлены обвинения по статьям УК РФ «склонение к самоубийству», «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «самоуправство». В ведомстве отметили, что Романов опубликовал видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства «под видом религиозной идеологии христианства».

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов). Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказала она.

В Следственном комитете уточнили, что Романову были предъявлены обвинения по статьям УК РФ «склонение к самоубийству», «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «самоуправство».

В ведомстве напомнили, что бывший схимонах был отлучен от церкви, однако не покинул Среднеуральский женский монастырь и препятствовал по своему усмотрению доступу на его территорию всех лиц, включая представителей Екатеринбургской епархии РПЦ. В СК отметили, что Романов своими действиями незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов, а также инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, «то есть совершил самоуправство».

Помимо этого, он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству, рассказали в ведомстве.

«Осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределённо широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети «Интернет» видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства», — говорится в сообщении ведомства.

Вину в совершении указанных преступлений Романов не признал, рассказали в Следственном комитете. Там добавили, что Николай Романов был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, а после отбывания наказания вышел на свободу в конце 90-х годов.

О том, что его подзащитный не признал вину, ранее сообщил и его адвокат Иван Миронов.

«Ему вменяют в вину преступления по трем статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает», — цитирует защитника ТАСС.

О задержании Романова стало известно в ночь на 29 декабря. Тогда ряд СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на территорию Среднеуральского женского монастыря и задержали экс-схимонаха для дачи показаний. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, причиной задержания стала видеозапись, на которой Сергий призывал своих слушателей «умереть за Россию». Как отметили СМИ, на записи видно, что на проповеди, помимо взрослых прихожан, присутствуют дети.

Бывшего схимонаха Сергия доставили в здание Басманного суда

После этого уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную запись на предмет призыва к самоубийствам, так как усмотрел в ней возможное нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

По данным корреспондента ТАСС, ночью на входе в монастырь было организовано оцепление из сотрудников ОМОН, на дороге возле обители дежурили представители ДПС и эвакуатор. В соцсетях также стали появляться фото и видео с территории монастыря, на которых видны сотрудники правоохранительных органов в спецодежде и касках. На некоторых записях можно заметить монахинь, стоявших на улице.

Позже Романов в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором обратился к своим сторонникам, заявив, что с ним всё в порядке, и попросил их ничего не предпринимать. После задержания мужчина был доставлен в Москву.

Тем временем в Верхнепышминской городской больнице РИА Новости сообщили, что три монахини обратились к медикам из-за травм после задержания Сергия. Там уточнили, что у женщин были обнаружены незначительные травмы, помощь им была оказана амбулаторно. В свою очередь уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что некоторые монахини покинули Среднеуральский монастырь.

«Тревожная обстановка. Кто-то из сестер покинул монастырь. По каким причинам — не знаю. Но мы должны сделать все возможное, чтобы не было социального напряжения в этом очаге», — цитирует её РИА Новости.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

На этом фоне в епархии отметили, что обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители.

«Сейчас на территорию захваченного монастыря направляется представитель епархии — руководитель отдела социального служения екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко с сёстрами милосердия. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии. Им нужна духовная помощь. Также на территории Среднеуральского женского монастыря находятся болеющие, инвалиды, дети», — говорится в сообщении.

Позже Попиченко сообщил, что представители Екатеринбургской епархии не смогли попасть в обитель.

«Постояли на пороге. Представители монастыря говорят, что в помощи не нуждаются, что есть пострадавшие, но они за ними сами присматривают. Я просил поговорить с детьми, которые пострадали, с теми монахинями, которые получили какие-то удары, но ничего не получилось, говорили только с теми, кто стояли на входе», — рассказал он.

Напомним, весной в своей проповеди отец Сергий назвал эпидемию коронавируса «псевдопандемией», осудил требование к россиянам соблюдать самоизоляцию, а также резко высказался о требовании воздержаться от посещения храмов в период распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим он был оштрафован по делу о возбуждении ненависти и за распространение недостоверной информации.

Также Екатеринбургская епархия запретила Сергию проповедовать, однако после этого Романов выступил с новым видеообращением — о чипировании через вакцину от коронавируса.

За это епархия запретила его в служении до решения церковного суда. Вскоре завели и административное дело — по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).

В середине июня из-за конфликта с Сергием обитель покинули настоятельница монастыря Варвара (Крыгина) и часть монахинь. Сам Романов, несмотря на приказ церковных властей, отказался покинуть монастырь. 27 июня в группе для паломников в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что монастырь закрыт. Охрана на въезде не пропускает паломников и посетителей, включая журналистов.

В октябре СК также возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. В ведомстве сообщили, что с 2004 по 2019 год неустановленные лица на территории, «исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних», причиняли физические и психические страдания, систематически нанося побои и совершая другие насильственные действия в отношении семерых детей.