Предъявлено окончательное обвинение: в МВД завершили расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

В МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова в связи со смертельным ДТП на Смоленской площади. Артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции: нарушение ПДД, совершённое лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи МВД завершили расследование уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова в связи со смертельным ДТП на Смоленской площади. Об этом рассказал руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — приводит его слова пресс-служба столичного МВД.

В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал РИА Новости, что артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ).

Эту информацию RT также подтвердил адвокат Александр Добровинский.

«Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по 264.4 ст. УК РФ. Для нас это ожидаемо и вполне логично. Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но надеюсь, тот факт, что г-н Ефремов не признаёт свою вину, особо не повлияет на итог дела», — заявил он.

Адвокат подтвердил, что сегодня было получено сообщение, что следствие по делу Ефремова закончено. Когда состоится ознакомление с деталями расследования, пока неизвестно.

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Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров.

Захарова с множественными травмами экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако, несмотря на усилия врачей, через несколько часов он скончался. Ефремов в результате ДТП не пострадал.

Позже в прокуратуре сообщили, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По данным СМИ, перед ДТП он находился в одном из московских пабов.

По факту произошедшего было открыто два уголовных дела — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения», а также «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест до 9 августа.

13 июня актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Сергея Захарова, выразил готовность оказать помощь семье погибшего и добавил, что «не понимает, как дальше жить».

«Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье», —заявил Ефремов на видео.

Семья Сергея Захарова отказалась принять как извинения артиста, так и предложенную им материальную помощь.

«Они отказались полностью от всего, не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда», — сообщил тогда адвокат Александр Добровинский РИА Новости.

В разговоре с ТАСС адвокат уточнил, что семья слышала извинения Ефремова и считает их запоздалыми.

При этом 3 июля Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов не признаёт вину.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», — заявил адвокат в эфире телеканала «Москва 24».

Также Пашаев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что защита будет отстаивать в суде версию об эпилепсии у артиста, и назвал эту информацию «глупостью и чушью».

«Задача адвоката — собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал: «Давайте подождём, вину всегда признать успеем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, теперь предстоит посмотреть, какую оценку доказательствам даст суд.

«Если мы поймём, что в суде наше доказательство необоснованно и не имеет юридической силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения», — добавил адвокат.