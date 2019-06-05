«Предъявлено обвинение»: СК установил личность предполагаемого убийцы экс-спецназовца Белянкина

В Следственном комитете сообщили, что удалось установить личность нападавшего, который нанёс смертельный удар ножом бывшему военнослужащему Никите Белянкину. Предполагаемому преступнику уже предъявлены обвинения. В СК также отметили, что по этому делу были задержаны ещё два человека. Экс-спецназовец был убит вечером 1 июня в ходе драки в подмосковном посёлке Путилково.

В Следственном комитете России заявили, что удалось установить личность злоумышленника, который нанёс смертельный удар бывшему военнослужащему Никите Белянкину в ходе драки в ночь на 2 июня. Трагический инцидент произошёл в посёлке Путилково Красногорского района Московской области.

«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В СК заявили, что задержали ещё двух участников конфликта по делу об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ и причинении телесных повреждений ещё одному мужчине. Ранее в СК сообщали о задержании двух человек по этому же делу. Следователи настаивают на аресте всех фигурантов.

«СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — поясняют в ведомстве.

Между тем не прекращается работа по установлению обстоятельств происшествия и характера действий всех его участников. Следователи определяют степень причастности каждого из них к совершённым преступлениям.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 2 июня, в подмосковном посёлке Путилково произошёл массовый конфликт — группа неизвестных избивала посетителей пивного бара «Бирхаус». Позднее один из пострадавших 1991 года рождения был госпитализирован с ножевым ранением.

Бывший военный Никита Белянкин, который, по словам друзей и близких, проходил службу в Сирии, попытался остановить драку.

Он совершил несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. Однако это произвело обратный эффект — нападавшие переключились на него. В ходе потасовки один из участников драки ударил ветерана боевых действий ножом в область сердца, Никита Белянкин умер до приезда медиков.

По словам Алексея Белянкина, отца погибшего, число нападавших превышало десять человек.

«Людей было очень много, порядка 15 человек. Они всей толпой начали избивать парня, нанесли ему удар ножом. Потом просто стали его добивать. Именно в тот момент и появился Никита», — цитирует Белянкина телеканал «Звезда».

В беседе с RT Алексей Белянкин подчеркнул, что его сын всегда стремился защитить тех, кто оказался в беде.

«После школы в новогоднюю ночь он спас девушку от насильника. Защитил её. Скрутил насильника и сдал его в полицию. Был награждён грамотой. Участковый потом приходил награждать его», — рассказал отец Никиты.

Добавим, что 4 июня на месте трагедии был организован стихийный мемориал, а в 20:00 мск друзья, близкие и родственники 24-летнего молодого человека провели акцию памяти. На четверг, 6 июня, намечены похороны. Церемония прощания состоится на Митинском кладбище.

По словам отца, Белянкин окончил кадетское училище в 2014 году и пошёл по контракту на военную службу, которую проходил в части спецназа ГРУ, базировавшейся в Новосибирске. Его друзья сообщили, что в 2016—2017 годах Никита несколько раз выезжал в боевые командировки в Сирию. В феврале 2019-го он не стал продлевать контракт и вернулся в Москву.

«Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией»

4 июня следователи задержали двоих мужчин 1977 и 1982 года рождения по подозрению в убийстве военнослужащего в Красногорске. Как уточнила глава пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова, оба задержанных являются уроженцами одной из стран СНГ.

«В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием», — говорится в сообщении СК.

По местам жительства задержанных лиц были проведены обыски, а изъятые предметы отправили на необходимые комплексные экспертизы. Кроме того, были допрошены более 50 свидетелей.

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса одного из предполагаемых преступников, в ходе которого тот сообщает, что родился 12 октября 1977 года.

Посольство Армении в РФ на фоне появившейся в СМИ информации, что один из главных подозреваемых по делу мог скрыться на территории республики, выразило готовность оказать содействие следственным органам России.

«Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.