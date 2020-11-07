Предъявите паспорт и ДНК: В России хотят расширить обязательную геномную регистрацию

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий расширить действие уже существующего в стране закона "О государственной геномной регистрации". Поправки в документ обязывают сдать ДНК даже после самых незначительных нарушений.

В настоящий момент законодательством предусмотрена добровольная и принудительная регистрация генетической информации. Заставить сдать ДНК по закону могут только осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также все категории преступлений против половой неприкосновенности. Кроме того, в базу данных вносят данные о ДНК неустановленных лиц, полученные в ходе следственных действий.

Новый законопроект предлагает расширить круг лиц, которые обязаны сдать генетическую информацию. В их число хотят включить абсолютно всех заключённых по всем категориям преступлений, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, независимо от того, признаны они виновными или нет.

То есть любой человек, которого заподозрили или обвинили в совершении преступления либо арестовали за административное правонарушение, обязан будет сдавать ДНК, - прокомментировал адвокат Калой Ахильгов на своём Telegram-канале.

Однако в Госдуме не видят в этом никаких проблем. По мнению депутата Анатолия Выборного, чем больше база данных ДНК, тем лучше. Он считает, что это не нарушает презумпцию невиновности.

Мы лишь говорим о том, что база данных даёт выше вероятность установить истину по делу, - цитирует слова парламентария DEITA.RU.

Подобную позицию в беседе с "Радио КП" озвучил и депутат Вчеслав Лысаков, отметив, что сотрудники органов не получают данные от Минздрава о тех же наркоманов. Мол, для этого и нужен дополнительный контроль. Впрочем, уже сейчас можно констатировать, что будет огромное количество противников создания подобной базы.