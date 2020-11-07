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Предъявите паспорт и ДНК: В России хотят расширить обязательную геномную регистрацию

07 ноября 2020, 18:25  •  112 • Политика
В Госдуму внесли законопроект, обязывающий каждого нарушителя сдать ДНК. "То есть любой человек, которого заподозрили или обвинили в совершении преступления либо арестовали за административное правонарушение, обязан будет сдавать ДНК", - комментирует адвокат Калой Ахильгов.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий расширить действие уже существующего в стране закона "О государственной геномной регистрации". Поправки в документ обязывают сдать ДНК даже после самых незначительных нарушений.
В настоящий момент законодательством предусмотрена добровольная и принудительная регистрация генетической информации. Заставить сдать ДНК по закону могут только осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также все категории преступлений против половой неприкосновенности. Кроме того, в базу данных вносят данные о ДНК неустановленных лиц, полученные в ходе следственных действий.
Новый законопроект предлагает расширить круг лиц, которые обязаны сдать генетическую информацию. В их число хотят включить абсолютно всех заключённых по всем категориям преступлений, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, независимо от того, признаны они виновными или нет.
То есть любой человек, которого заподозрили или обвинили в совершении преступления либо арестовали за административное правонарушение, обязан будет сдавать ДНК, - прокомментировал адвокат Калой Ахильгов на своём Telegram-канале.
Однако в Госдуме не видят в этом никаких проблем. По мнению депутата Анатолия Выборного, чем больше база данных ДНК, тем лучше. Он считает, что это не нарушает презумпцию невиновности.
Мы лишь говорим о том, что база данных даёт выше вероятность установить истину по делу, - цитирует слова парламентария DEITA.RU.
Подобную позицию в беседе с "Радио КП" озвучил и депутат Вчеслав Лысаков, отметив, что сотрудники органов не получают данные от Минздрава о тех же наркоманов. Мол, для этого и нужен дополнительный контроль. Впрочем, уже сейчас можно констатировать, что будет огромное количество противников создания подобной базы.

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