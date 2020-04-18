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«Предвзято и ангажированно»: Захарова назвала абсурдом материалы BBC о мерах по борьбе с COVID-19 в России

18 апреля 2020, 23:05  •  39 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала британскую вещательную корпорацию BBC за предвзятое освещение событий в России, в том числе ситуации с коронавирусом в стране. Захарова отметила, что BBC пытается формировать негативное восприятие российской действительности, в том числе предпринимаемые правительством меры по борьбе с заболеванием. Между тем благодаря усилиям властей РФ удаётся сдерживать резкий рост числа пациентов с COVID-19.
 
© РИА новости / AFP
 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала британскую радиовещательную корпорацию BBC за предвзятое освещение событий в России, в частности связанных с мерами по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что во всех материалах BBC, где речь идёт о России, наблюдается «тщательный подбор слов, которые должны формировать негативное восприятие действительности».

«Меры ограничения, карантины и самоизоляция, медицина, отмена парада, технологии распознавания лиц в изложении ВВС должны поставить крест на восприятии России как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами, традициями и особенностями, проблемами и достижениями», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что британский регулятор Ofcom любит угрожать штрафами российским СМИ за несбалансированную подачу информации, и призвала наконец обратить внимание на BBC и дать оценку «этой холодной расчётливости».

Помимо этого, представитель МИД посоветовала корпорации обратить внимание на события, происходящие внутри самой Великобритании.

«Да, и хочется больше новостей о самой Британии на ВВС. Не стесняйтесь, вам есть что показать», — подытожила Захарова.

С момента начала пандемии коронавируса британские СМИ опубликовали ряд материалов, в которых предпринимаемые в России меры по борьбе с COVID-19 преподносились в негативном свете.

  • © BBC News

«Коронавирус: Президент России Владимир Путин может привлечь армию (к борьбе с коронавирусом. — RT) из-за резкого роста числа случаев заражения», — написалf BBC 13 апреля.

  • © BBC News

«Коронавирус: Пандемию используют для укрепления власти в Европе?» — пишет BBC 18 апреля.

  • © Sky News

«Коронавирус: Путин старается заработать политические очки на мировом кризисе, вызванном COVID-19», — написал Sky News.

  • © Sky News

«Коронавирус: Москва намерена «полностью контролировать» передвижения граждан в период самоизоляции, введённой из-за COVID-19», — также пишет Sky News.

Между тем Великобритания находится на пятом месте в мире по числу скончавшихся с подтверждённой коронавирусной инфекцией. По данным Университета Джонcа Хопкинса, в стране умерли более 15 тыс. человек, число заражённых превысило 115 тыс. при населении около 67 млн. Как сообщил британский Минздрав, только за последние сутки в больницах страны скончались 888 человек. В России эти цифры значительно меньше — 313 и более 36 тыс. соответственно при населении около 147 млн.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что своевременно введённые меры по борьбе с распространением нового заболевания позволили не допустить взрывного роста числа заболевших COVID-19, и сейчас медучреждения столицы переходят на более стабильный режим работы. 

«Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это первая, скромная, но очень важная победа», — написал в своём блоге Собянин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала, что усилия, предпринимаемые российским руководством, могут предотвратить резкий рост заболеваемости.

В свою очередь, власти Великобритании не спешили вводить меры по борьбе с распространением вируса. Более того, в середине марта премьер-министр Борис Джонсон предложил вырабатывать «коллективный иммунитет», то есть позволить переболеть большей части населения. Впрочем, через неделю глава правительства передумал и всё же ввёл режим карантина, но этот шаг оказался запоздалым: с последней декады марта начался резкий рост числа заболевших и умерших.

Среди заразившихся оказался и сам Джонсон, который провёл некоторое время в отделении интенсивной терапии, затем был выписан и продолжил лечение дома. 

16 апреля британские власти продлили карантинные меры как минимум на три недели. Глава МИД страны Доминик Рааб отметил, что любые изменения в нынешнем режиме могут привести к ухудшению обстановки.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT отметил, что все новости о России, публикуемые в британских СМИ, носят негативный характер. Материалы представляют собой критические, а зачастую ложные сообщения о ситуации в РФ, и сообщения о борьбе с коронавирусом в РФ не стали исключением.

«При этом картина, которая рисуется в отношении Великобритании или других стран Западной Европы и США, диаметрально противоположная. Ситуации в России, те проблемы, которые существуют, гиперболизируются, усиливаются, а те проблемы, которые существуют в Великобритании, ретушируются, даётся благостная картинка... При этом мы знаем, что ситуация в Великобритании в настоящее время — одна из самых плачевных в Европе. И по динамике, и по ситуации и с заражением, и с летальными случаями Великобритания стремительно движется к лидирующим позициям в этом скорбном списке», — отметил эксперт.

Политолог Юрий Светов, комментируя публикации британских СМИ, высказал мнение, что высокомерие и ощущение собственной важности являются типичными особенностями английского общества. 

«Здесь ещё отголоски того, что последние годы Великобритания, ощущая себя центром мира, вокруг которого всё вертится, этим центром мира всё больше и больше перестаёт быть. И для самоутверждения нужно показать, что другие делают хуже», — заявил он. 

Светов добавил, что критиковать США или Евросоюз для Великобритании опасно, в связи с чем британские СМИ берутся за Россию.

«Посмотрим, когда закончится пандемия, результаты покажут, чья деятельность была более правильной», — добавил он.

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