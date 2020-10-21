Предвыборный трюк США: Как Госдеп выдал старые санкции за новые

США распространили ограничения по "Северному потоку - 2" на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода, говорится в пояснениях к санкциям на сайте Госдепартамента. Однако, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, ограничительные меры остались теми же, что и в конце 2019 года.

Эксперт пояснил, что на самом деле США просто расширили интерпретацию уже введённых санкций против России и "Северного потока - 2". Если раньше под санкции подпадали лишь суда, непосредственно участвующие в строительстве газопровода, то теперь американцы распространили ограничения на вспомогательные суда, суда снабжения.

"Никаких новых санкций в реальности не введено. Это просто предвыборные заявления", - сказал Сергей Пикин в комментарии для Nation News.

Он добавил, что никакой надобности вводить санкции против вспомогательных кораблей у США нет, так как главная проблема для американцев - это корабли-трубоукладчики. А этот вопрос Россия уже решила, приведя в регион собственные суда. Проблема с судами снабжения будет решена точно так же. Санкции против них никакой погоды не сделают.