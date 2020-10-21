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Предвыборный трюк США: Как Госдеп выдал старые санкции за новые
21 октября 2020, 10:05 • 58 • Политика
США расширили санкции против "Северного потока - 2". Это предвыборный трюк: старые санкции США по "Северному потоку - 2" выдают за новые, пояснил эксперт Сергей Пикин.
США распространили ограничения по "Северному потоку - 2" на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода, говорится в пояснениях к санкциям на сайте Госдепартамента. Однако, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, ограничительные меры остались теми же, что и в конце 2019 года.
Эксперт пояснил, что на самом деле США просто расширили интерпретацию уже введённых санкций против России и "Северного потока - 2". Если раньше под санкции подпадали лишь суда, непосредственно участвующие в строительстве газопровода, то теперь американцы распространили ограничения на вспомогательные суда, суда снабжения.
Он добавил, что никакой надобности вводить санкции против вспомогательных кораблей у США нет, так как главная проблема для американцев - это корабли-трубоукладчики. А этот вопрос Россия уже решила, приведя в регион собственные суда. Проблема с судами снабжения будет решена точно так же. Санкции против них никакой погоды не сделают.
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