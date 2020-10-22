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Предвыборный скандал с девочками: Сына Байдена заподозрили в педофилии
22 октября 2020, 20:00 • 57 • В мире
В США предвыборный скандал. Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына Джо Байдена обнаружены материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками. На их основании сына основного противника Трампа на выборах президента США заподозрили в педофилии.
До выборов президента США, назначенных на 3 ноября, остаётся всего две недели. Но в ход пошла "тяжёлая артиллерия" и "козыри". В частности, адвокат действующего американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил о найденных в ноутбуке Хантера Байдена, сына Джо Байдена, материалах сексуального характера, связанных с несовершеннолетними девочками.
В эфире программы Newsmax Джулиани показал сообщения, которые, как утверждается, сын главного соперника Трампа по выборам писал отцу про вдову своего брата - Хэлли Байден.
Та обвинила Хантера в том, что он, якобы голышом, под наркотиками, разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой. То есть фактически речь идёт о подозрении в педофилии.
Имя ребёнка показывать не стали. Но судя по той же переписке, подросток всё отрицала.
Джулиани сообщил также, что в компьютере Байдена-младшего обнаружены "многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек".
Российский журналист, работающий в США, Валентин Богданов у себя в Telegram-канале отметил, что это "тянет на информационную бомбу".
"Сторонники теории заговора под названием QAnon, которых среди трамповского электората немало, естественно, примут боевую стойку", - делает вывод журналист, уточняя, что QAnon - это распространённая в Америке теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся Сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.
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