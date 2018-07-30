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Предвыборный шатдаун: почему Трамп пригрозил приостановить работу правительства

30 июля 2018, 02:09  •  36 • В мире
Демократы должны поддержать изменения в миграционном законодательстве и одобрить выделение средств на обеспечение безопасности границ, в том числе строительство стены на границе с Мексикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также пообещал в случае отказа со стороны Демократической партии приостановить работу правительства. По мнению экспертов, американский лидер вновь поднял тему миграции из-за грядущих в ноябре промежуточных выборов в конгресс. Специалисты полагают, что Трамп может перейти от угроз к действиям, поскольку он хочет добиться ужесточения правил въезда в страну, тем самым выполнив одно из своих предвыборных обещаний и повысив рейтинг республиканцев.
 
Дональд Трамп на фоне одного из прототипов стены на границе с Мексикой Reuters
 

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике миграционное законодательство страны. Американский лидер пригрозил приостановить работу правительства, если демократы не проголосуют за выделение средств на безопасность границ, в том числе на строительство стены на границе с Мексикой, а также за изменение миграционного законодательства

«Я готов приостановить работу правительства, если демократы не отдадут голоса за безопасность границ, что включает в себя строительство стены! Необходимо избавиться от визовой лотереи, политики «поймал — отпустил» и прочего и наконец перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нужно, чтобы в нашу страну приезжали выдающиеся люди!» — написал Трамп в Twitter.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

Он также отметил, что конгресс США должен принять меры по исправлению «наиглупейших и наихудших в мире» иммиграционных законов. «Пожалуйста, поймите, существуют последствия того, что некоторые люди незаконно пересекают границу США, независимо от того, есть ли у них дети. Многие просто используют детей для реализации своих злых намерений», — добавил глава Белого дома, призвав голосовать за республиканцев.

Напомним, что 6 ноября в Соединённых Штатах должны состояться промежуточные выборы. В результате голосования будет переизбрана палата представителей конгресса, а также чуть более трети сенаторов — 35 из 100.

Между тем, по данным СМИ, предстоящая политическая гонка за власть станет самой дорогой в истории США. Как сообщает The New York Post, к настоящему моменту обе партии — Республиканская и Демократическая — уже потратили на телевизионную рекламу свыше $1 млрд. В общей сложности ожидается, что сумма расходов на предвыборные кампании составит $1,6 млрд.

Ранее Трамп неоднократно высказывался о необходимости ужесточения контроля на границе. Он называл нынешнее миграционное законодательство «самым глупым в мире», а стремящихся сохранить открытые границы демократов «некомпетентными», поскольку их позиция противоречит соображениям национальной безопасности.

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«Стена является символом Трампа»

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Заявления Трампа связаны с отсутствием прогресса в американском конгрессе по проектам о выделении средств на внутреннюю безопасность в следующем году. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Они должны быть утверждены к началу нового финансового года, который начинается 1 октября. Пока демократы по политическим причинам воздерживаются от возможности выделения средств на строительство стены в размере $1,5 млрд. Демократы считают её символом новой иммиграционной политики страны — Америки закрытого общества. К тому же они считают, что у страны нет средств на подобные второстепенные проекты», — заявил Васильев в беседе с RT.

По его словам, Трамп способен пойти на приостановку работы правительства. «В данный момент он очень решительно настроен в ситуации со строительством стены. Она его символ», — добавил эксперт.

При этом Васильев отметил, что слова президента США можно рассматривать как обычный элемент предвыборной кампании. По его мнению, говорить о раскладах на промежуточных выборах пока рано, но на руку республиканцам играет экономический подъём страны.

27 июля Дональд Трамп сообщил, что по итогам второго квартала 2018 года ВВП вырос на 4,1% в годовом выражении. Американский лидер добавил, что этот показатель может достичь самого высокого уровня за 13 лет.

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В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков отметил, что Трамп начинает угрожать тому бюрократическому аппарату, который ему мешает. По словам Судакова, фактически президент США угрожает полным изменением нынешнего положения дел в конгрессе, где все ключевые посты были сформированы ещё при администрации Обамы.

«Если мы будем читать между строк, то он говорит: либо вы со мной вместе и мы делаем одно большое дело, либо каждый из вас будет страдать, и прежде всего когда мы начнём процесс формирования новых стратегических идей. Я буду находить, в чём вы некомпетентны, и попросту увольнять», — подчеркнул Судаков в беседе с RT.

При этом политолог отмечает, что, говоря о стене, Трамп ещё раз хочет показать, что дела у него не расходятся со словами и всё, что он обещал, он выполняет. Эксперт отметил, что такой подход очень ценится рядовыми обывателями и это очень важно в преддверии промежуточных выборов.

«Он может каждый день призывать голосовать за республиканцев, но голосов это не принесёт. А вот если будет реализована политика действий, если будут проводиться зачистки среди нелегальных мигрантов, будет определённый вклад в развитие будущего, тогда есть достаточно большие шансы, что республиканцы смогут взять большинство на грядущих выборах. Политика действий очень сильно ценится рядовыми американцами», — пояснил Судаков.

Пограничные отношения

Весной 2018 года Министерство юстиции США заявило о начале политики «нулевой толерантности» по отношению к нелегальным мигрантам. Так, при задержании нелегально переходящих границу семей с детьми родителей отправляли под стражу, а детей — в специальные центры содержания.

Однако 20 июня глава Белого дома из-за критики как со стороны общественности, так и со стороны политиков подписал указ о прекращении процедуры разделения семей нелегальных мигрантов после их поимки на границе.

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При этом подобная практика имела место во времена его предшественников (как при Джордже Буше, так и при Бараке Обаме), но условия содержания в подобных лагерях были гораздо хуже. На замалчивание подобных деталей в американской прессе обратил внимание сам Дональд Трамп.

«Drudge Report пишет: «При Обаме их (детей. — RT) содержали в клетках и укрывали одеялами из фольги». Мы гораздо лучше справляемся с работой, обеспечивая при этом намного более эффективный контроль на границе. Мейнстримные фейковые СМИ не любят распространяться на эту тему», — отмечал Трамп.

Согласно данным Министерства внутренней безопасности США на 27 июля 2018 года, 1820 детей вернулись в семьи после разлучения на границе. Ещё порядка 700 несовершеннолетних в возрасте старше пяти лет остаются в спеццентрах, несмотря на постановление суда, согласно которому процедура по возвращению детей должна быть завершена к 26 июля.

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